Пострадавшую на судне в Охотском море эвакуировали на вертолете

Магаданские спасатели совместно с авиаторами и специалистами Центра медицины катастроф эвакуировали пострадавшую с рыболовецкого судна, сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

Срочнаямедецинская помощь потребовалась члену экипажа траулера "Артемида", находящегося в Охотском море, в 300 километрах от Магадана.

Несмотря на сильный ветер, экипаж удерживал вертолет в неподвижном положении, пока спасатель спускался на лебедке на палубу, закреплял в "корзине" пострадавшую и поднимался с ней на борт.

Женщину под наблюдением врачей доставили в аэропорт Сокол и оттуда в Магаданскую областную больницу для дальнейшего лечения.