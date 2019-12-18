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18.12.2019 08:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавшую на судне в Охотском море эвакуировали на вертолете

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России
Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России

Магаданские спасатели совместно с авиаторами и специалистами Центра медицины катастроф эвакуировали пострадавшую с рыболовецкого судна, сообщает пресс-служба ДВРПСО МЧС России.

Срочнаямедецинская помощь потребовалась члену экипажа траулера "Артемида", находящегося в Охотском море, в 300 километрах от Магадана.

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Несмотря на сильный ветер, экипаж удерживал вертолет в неподвижном положении, пока спасатель спускался на лебедке на палубу, закреплял в "корзине" пострадавшую и поднимался с ней на борт.

Женщину под наблюдением врачей доставили в аэропорт Сокол и оттуда в Магаданскую областную больницу для дальнейшего лечения.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

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