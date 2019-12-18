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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

УФСИН сообщило, где находится экс-глава Сахалинской области Хорошавин

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, которого месяц не могут найти ни адвокаты, ни родственники, вчера доставили из Хабаровска на остров.

- Сейчас он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска,  - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по Сахалинской области.

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Ранее адвокат Хорошавина Евгений Балабас рассказал, что не может выйти на связь с подзащитным с 18 ноября и не знает, где он находится.

В Южно-Сахалинске экс-губернатор будет готовиться к судебному процессу по второму уголовному делу.

Напомним, в феврале 2018 года суд признал экс-губернатора Александра Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

По тому же делу проходили бывший региональный вице-премьер Сергей Карепкин и экс-советник главы региона Андрей Икрамов. Первый получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в четыре миллиона рублей, второй - девять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 171 миллион рублей. В конце мая Карепкина и Икрамова этапировали в разные колонии Хабаровского края.

Хорошавин после вынесения приговора изучал материалы второго уголовного дела, фигурантом которого он является, - о взятках на выборах в гордуму Южно-Сахалинска в 2014 году.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск ДФО Хабаровский край Хабаровск Дело экс-губернатора Сахалинской области

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