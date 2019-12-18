В Бурятии и Магаданской области 31 декабря сделали выходным

В Магаданской области и Республике Бурятия последний день 2019 года будет выходным. Чтобы отдохнуть 31 декабря жителям придется поработать в субботу, 28 декабря. Соответствующие указы уже подписали главы регионов.

Решения сделать предпраздничный день выходным на Колыме и в Бурятии приняли на основе голосований. Только в Магаданской области, согласно данным опубликованным на сайте правительства региона, в таком опросе приняли участие около 10 тысяч человек.

Документы носят рекомендательный характер. Окончательное решение примут руководители организаций.

"Министерству образования и науки Бурятии для удобства работающих родителей отдельно поручено организовать работу с частными дошкольными образовательными организациями по переносу выходного дня", - отмечается на официальном портале республики.

Ранее решения о переносе выходных дней уже приняли губернаторы 14 регионов России. В том числе Сахалинской, Свердловской и Владимирской областей. В Амурской и Приморской областях запустили опросы о том, стоит ли сделать 31 декабря выходным.