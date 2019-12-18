В Якутске из-за мороза отменили уроки для младших классов

В Якутске из-за сильного мороза в среду отменили занятия в школах для учеников с первого по пятый классы.

В шесть часов утра, по данным Якутгидромета, в городе зафиксирована температура минус 45 градусов. В связи с этим управление образования городской администрации издало приказ об отмене уроков. Актированный день для школьников введен впервые в этом году.

К 10 часам утра температура воздуха понизилась уже до 47 градусов ниже ноля. Город окутан плотным морозным смогом.

Согласно положению, при 45-градусных морозах занятия в Якутске отменяются для учеников с первого по пятый классы, при минус 48 - с первого по восьмой классы, а при минус 50 не учится никто. В разных частях города действуют две метеостанции. Решение об отмене уроков принимается по самым низким показателям, которые обычно фиксируются в районе аэропорта.

Вообще этот день выдался в Якутии холодным. В шести районах морозы приблизились к 50 градусам, а в трех преодолели эту отметку. Самая низкая температура - минус 52 - зафиксирована в Верхоянске.