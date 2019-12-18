На Сахалине семья назвала дочку в честь острова

ЗАГС Южно-Сахалинска зарегистрировал очень необычное имя новорожденной: супруги Елена и Михаил Матиенко назвали дочку Сахалина - в честь острова.

Пара и саму процедуру получения документа превратила в торжественную церемонию: была приглашена многочисленная родня, пришла даже прабабушка. Сотрудники ЗАГСа не возражали, как и против имени младенца.

- В законе указано, что нельзя использовать при регистрации имени ребенка: цифры, числовые какие-то комбинации, титулы, ранги, должности, бранные слова, - пояснила ОТР сотрудница ЗАГСа.

Сотрудники учреждения подняли картотеку и оказалось, что девочки с таким именем в области уже были раньше. Всего задокументировано девять Сахалин (с учетом малышки семьи Матиенко). А до того в последний раз это случилось в 1977 году.

Кстати

Слово "Сахалин" родом из маньчжурского языка: так называли Амур - "Сахалян-Улла" (что переводится как "Скалы черной реки"). Название, напечатанное на карте, было ошибочно отнесено к Сахалину. В дальнейших изданиях оно печаталось уже как наименование острова.