Саранская IT-компания поделилась опытом подготовки молодых специалистов

Недостаток квалифицированных кадров - проблема, о которой говорят специалисты IT-сферы не только в Мордовии. В крупных федеральных центрах эта проблема стоит не менее остро, и современные управленцы ищут новые подходы к ее решению. О том, как создать в небольшом городе сильную команду, рассказал эксперт в области process mining, генеральный директор саранской IT-компании "Инфомаксимум" Александр Бочкин.

- Компания - это команда, - подчеркивает Александр Бочкин. - Придерживаясь этого принципа, мы разрабатывали собственные подходы к поиску и подбору персонала. Мордовия - небольшой регион, однако здесь есть талантливая молодежь с хорошими базовыми знаниями, развивая и преумножая которые можно получить отличных специалистов. Наша компания разрабатывает сложные, высокоинтеллектуальные IT-решения, более 800 клиентов использует их для повышения эффективности бизнеса. Поэтому услуги удаленных сотрудников - не наш вариант, требуется полное погружение в проекты, постоянный контроль. Мы вспомнили практики прошлого, доработали и получили 40 процентов новых сотрудников за полгода.

Так, для подготовки молодых кадров в компании использовали советский опыт - возродили систему наставничества, ранее действовавшую в СССР. Распространенная ситуация - в компанию приходят ребята с хорошей теоретической базой, но минимумом практического опыта. Поэтому у новичков велик страх наделать ошибок. В этих случаях молодому сотруднику назначают наставника, который будет помогать, направлять, отвечать на вопросы, советовать к изучению дополнительные материалы. Все это помогает быстрее погрузиться в реальное выполнение задач, познакомиться с коллективом и, не боясь провала, получать опыт.

- Стажировки на базе компании - это зарубежная практика, но в нашей компании показала отличные результаты, - говорит собеседник. - Сразу скажу, что стажировки мы оплачиваем. Участие в этой программе - отличный старт для студентов вузов, которые в итоге получают за счет компании и знания, и деньги. Программа включает два этапа - теоретический и практический. За два месяца стажеры отлично вливаются в ритм и темп жизни компании, реально начинают вникать в суть наших продуктов, помогают в решении простых задач. Многие потом остаются у нас работать. Это идет в плюс всем участникам процесса. Молодежь умеет предложить новые подходы, имеет свежий взгляд на вещи, вдохновляет, а мы, в свою очередь, предоставляем рабочие места.

Работа с вузами и будущими студентами - очень важное направление работы. Здесь саранская IT-компания в самом начале пути. Разработана программа сотрудничества с Мордовским госуниверситетом и лицеем, который открылся в этом году на базе МГУ им. Огарева.

- Лицеисты - частые гости у нас в офисе, - отмечает Бочкин. - Проводим для них лекции, рассказываем о приоритетных направлениях в IT. Недавно провели лекцию о технологии process mining, работе бизнес-аналитиков. Среди юных гостей были те, кто реально видит свое будущее в этом направлении. Главное - суметь заинтересовать детей и вкладывать в их развитие. С университетом мы уже договорились о том, что на базе нашей компании весной и летом студенты будут проходить практику. Надеемся, кто-то из них захочет стать частью нашей команды и быть причастными к созданию сложных и важных для бизнеса IT-решений.

Еще одна цель компании - объединить IT-сообщество Мордовии, чтобы общаться, обсуждать актуальные темы, вместе заниматься предметным обучением молодых специалистов. Первый шаг к объединению уже сделан - в Саранске состоялся первый ночной IT-митап "Пятница, 13".

- Нам есть, о чем рассказать. У команды большой опыт в сопровождении проектов по разработке собственных решений. Были приятно удивлены количеству желающих прийти на мероприятие - форму регистрации заполнили больше 50 участников, - констатирует Александр Бочкин. - Разделились на секции, говорили о программировании, будущем process mining и актуальных вопросах управления IT-проектами. По итогу могу сказать, что это отличный формат. И в новом году мы готовы вновь собрать под своей эгидой IT-специалистов республики.