В Башкирии при столкновении трех автомобилей погибла женщина-водитель

В Туймазинском районе Башкирии на трассе столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибла женщина. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Авария произошла на трассе М-5 "Урал". Автомобиль Chevrolet Aveo ехал со стороны Уфы в направлении Туймазов и столкнулся со встречной иномаркой Chevrolet KLAN, а затем с Volkswagen Jetta.

За рулем Chevrolet Aveo была 56-летняя местная жительница. Она умерла от полученных травм на месте. 32-летнего водителя Volkswagen с переломом ноги увезли в больницу.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.