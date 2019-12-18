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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии при столкновении трех автомобилей погибла женщина-водитель

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии
Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии

В Туймазинском районе Башкирии на трассе столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибла женщина. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

В ДТП с тремя авто в Мордовии погибли четыре человека

Авария произошла на трассе М-5 "Урал". Автомобиль Chevrolet Aveo ехал со стороны Уфы в направлении Туймазов и столкнулся со встречной иномаркой Chevrolet KLAN, а затем с Volkswagen Jetta.

За рулем Chevrolet Aveo была 56-летняя местная жительница. Она умерла от полученных травм на месте. 32-летнего водителя Volkswagen с переломом ноги увезли в больницу.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.

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