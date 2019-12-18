В Башкирии заплатят 50 тысяч за сообщение о подпольной продаже алкоголя

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях объявил о том, что теперь в регионе гражданам будут платить за информацию о производителях и продавцах суррогатного алкоголя.

- Когда, не побоюсь этого слова, враг изобретателен и подл, приходится идти и на такое. С сегодняшнего дня мы еще туже затягиваем петлю на подпольной торговле спиртосодержащими суррогатами, от которых погибают люди, - написал Радий Хабиров в своем посте.

Глава Башкирии заявил, что теперь власти готовы платить "осведомителям" 50 тысяч рублей за информацию о производителях подпольного алкоголя, две тысячи рублей - за данные о продавце. При этом Радий Хабиров гарантировал "конфиденциальность и честность по оплате". Сообщения о точках продажи и цехах производства суррогата принимает региональный госкомторговли на портале "Безопасная среда".

Как подчеркнули в правительстве РБ, с начала года в регионе ликвидировали восемь подпольных цехов, изъяли более 70 тысяч литров спиртосодержащей продукции.