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18.12.2019 19:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбуржье запретили продажу снюсов

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Закон о запрете продажи снюсов принят в Оренбуржье. За их распространение гражданам грозят штрафы от 3000 до 4000 рублей, должностным и юридическим лицам - до 30 000 и 40 000 рублей соответственно. В случае повторного нарушения эта сумма может возрасти до 100 000 рублей.

Фото: Gemphotography / istock.
В регионах принимают законы, ограничивающие продажу снюса

Соответствующие нормативные акты, принятые в среду Заксобранием области, вступают в силу с февраля 2020 года. Напомним, что снюсы - бестабачные никотинсодержащие смеси в виде пакетиков и пастилок - в последнее время получили широкое распространение среди детей и подростков. При этом на федеральном уровне этот процесс пока никак не регулируется.

- В силу своей доступности, дешевизны и легальности снюсы стали очень популярны, особенно у подростков. За кажущейся безобидностью стоит огромная опасность, - подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Заксобрания Оренбургской области Татьяна Шукурова. - Употребляющие снюсы получают более внушительную разовую долю никотина в сравнении с курильщиком, что может привести даже к летальному исходу.

Ранее за введение полного запрета снюсов на территории области выступил губернатор Оренбуржья Денис Паслер. "Моя позиция - в регионе этой дряни быть вообще не должно", - написал он на своей странице в Instagram.

Фото: iStock
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Тем временем прокуратура области начала проверку по фактам продажи снюсов подросткам. Только в торговых точках Оренбурга сотрудник полиции изъяли 223 упаковки смесей. Согласно выводам комиссии областного клинического наркодиспансера, нетабачная смесь содержит высокую дозу никотина - равную дозе, содержащейся в двух пачках сигарет. Такая концентрация может оказаться смертельной для организма несовершеннолетнего. А специалисты Центра гигиены и эпидемиологии обнаружили в отдельных образцах свинец, кадмий, мышьяк и даже ртуть.

В Южном округе Оренбурга возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности) по факту продажи несовершеннолетнему жевательной никотинсодержащей смеси.

В регионе уже зафиксировано три случая обращения подростков за медицинской помощью после употребления снюсов: два эпизода произошли в Бугуруслане и один - в Оренбурге.

- Для приобщения к уголовному делу направлены материалы проверки по факту госпитализации несовершеннолетней в одну из больниц областного центра в связи с употреблением никотиносодержащей смеси, - сообщили в прокуратуре Оренбуржья.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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