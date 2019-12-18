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18.12.2019 14:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области установлен мировой рекорд в сфере телекоммуникаций

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самарской области установили мировой рекорд по передаче квантовой ключевой информации на волоконно-оптической линии связи длиной 207 километров на действующих эксплуатируемых сетях операторов связи.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Преодолели рекордное расстояние с помощью запатентованной технологии квантовой коммуникации на боковых частотах модулированного излучения. Это оборудование сделала "дочка" телекоммуникационной компании СМАРТС ООО "Кванттелеком", которая также сотрудничала с компанией "Сконтел".

Фото: iStock
В Самарской области бизнесу предложены уникальные меры поддержки

Эксперимент проводился на базе автодорожной волоконно-оптической сети связи СМАРТС. В системе квантовых коммуникаций, применяемой в СМАРТС, на защиту данных встают фундаментальные законы квантовой физики. То есть носителями информации здесь выступают одиночные фотоны, которые необратимо изменяются при любой попытке их перехвата - таким образом, система мониторинга безопасности линий связи мгновенно узнает о несанкционированном доступе.

Построенная инфраструктура СМАРТС полностью готова для пилотирования квантовых сетей, отработки принципов управления сетью. А в Самарской области есть вся необходимая инфраструктура для создания пилотной зоны для тестирования устройств квантовой раздачи ключей производства различных российских вендоров, которые базируются на разных научных принципах. В ходе опытных испытаний системы для рассылки генерируемой квантовым оборудованием информации в Самаре были задействованы не только традиционные оптические линии связи, но и атмосферные каналы.

Фото: iStock
В Самарской области предпринимателям расскажут о возможностях развития

- Самарская область, обладающая пулом мощных компаний - игроков рынка цифровой экономики, одним из лидеров которых является компания СМАРТС с ее инновационной инфо-телекоммуникационной инфраструктурой, имеет все шансы стать одним из ключевых центров компетенции по цифровизации на территории России, - прокомментировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, в Самарской области власти активно поддерживают бизнес. С инвесторами в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций. Господдержка в Самарской области оказывается инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Самарской области. Такие организации являются драйверами реализации национальных проектов, в частности "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", и могут рассчитывать на кураторскую, организационную, имущественную и финансовую поддержку правительства.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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