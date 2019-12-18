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18.12.2019 19:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ульяновске отремонтируют остановочные павильоны

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
Вопросы повышения комфорта жителей Ульяновска в будущем году обсудили депутаты Ульяновской Городской Думы на итоговом заседании под руководством спикера Ильи Ножечкина.
Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска

Основной темой повестки стало содержание и состояние остановочных павильонов по ходу движения общественного транспорта. Еще в преддверии профильного комитета парламентарии лично проверили остановки в своих округах. От жителей часто поступают жалобы, что они находятся в плачевном состоянии и должным образом не убираются.

В ходе рейдов выявили целый ряд недостатков: отсутствие расписания движения общественного транспорта, табличек с названием остановки, скамеек для ожидания. На некоторых остановочных платформах павильоны совсем отсутствуют.

Фото: Ульяновская Гордума
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- Места посадки и высадки пассажиров общественного транспорта должны быть безопасными и комфортными, оборудованы всеми необходимыми элементами. Это и пешеходная "зебра", и освещение, и многое другое. В действительности даже сам павильон и табличка с названием остановки часто не увидишь, - отметил в своем выступлении председатель Городской Думы Ульяновска Илья Ножечкин.

Не решается проблема и с качественным транспортным обслуживанием граждан. Депутаты гордумы добились принятия закона об ужесточении правил пассажирских перевозок, дали исполнительной власти необходимые инструменты воздействия и реакции на жалобы пассажиров вплоть до лишения лицензии на обслуживание конкретных маршрутов. Но новые меры пока не применяются для наведения порядка.

- Сегодня мы утвердили проект постановления, где предусмотрен ряд мер по устранению выявленных недостатков. Администрация города должна до 1 февраля следующего года провести инвентаризацию остановок, выявить все имеющиеся недостатки, разработать программу по их устранению и единый дизайн-проект павильонов. Мы установим контроль за его выполнением и уже на январских комитетах Городской Думы заслушаем доклад администрации, - уточнил депутат городского парламента и заместитель председателя комитета по ЖКХ Городской Думы Ульяновска Дмитрий Насонов.

Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
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Также депутаты обсудили вопрос об исполнении законодательства в сфере муниципальных закупок. Стоит отметить, что количество жалоб признанных обоснованными в этом году снизилось. Выросло число конкурентных закупок, имеются закупки с правом преимущества для представителей среднего и малого бизнеса.

- Уже сформирован бюджет на 2020 год, и мы точно знаем утвержденные объемы ассигнований из регионального в городской бюджет. Администрация города может начинать работу по обеспечению закупок. От оперативности профильных структур сейчас зависит выполнение всех работ соответственно сезонным климатическим условиям и температурным режимам: укладка асфальта, капремонт многоквартирных домов и многие другие. Мы со своей стороны продолжим контроль. Так администрация должна предоставлять депутатам ежеквартальные отчеты, информацию об освоении бюджета и заключенных контрактах. Особое внимание будем уделять реализации национальных проектов, - говорит депутат Городской Думы Ульяновска Алсу Айзатуллина.

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