В Ульяновской гордуме подвели итоги уходящего года

Какие изменения затронут жизнь ульяновцев, рассказали в Ульяновской Городской Думе.

В 2019 году по инициативе депутатов гордумы были ужесточены правила пассажирских перевозок, что позволило навести порядок в этой сфере. В два раза снизили ставку налога на землю под гаражами. Обустройство остановочных павильонов внесли в обязательный перечень работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Вернули практику составления рейтинга управляющих компаний. А также разработали систему по выявлению и поддержке одаренных детей и внесли законодательную инициативу по запрету продажи вейпов и тонизирующих напитков несовершеннолетним.

Остановка по требованию

Одним из главных достижений уходящего года депутаты Ульяновской Городской Думы назвали принятие поправок в закон об организации пассажирских перевозок. Документ региональный, и принимали его в Законодательном Собрании, но разрабатывали изменения депутаты гордумы.

Дело в том, что поток жалоб от населения на работу общественного транспорта не стихал. Горожане ставили острые вопросы перед администрацией Ульяновска, но принять меры городские чиновники могли только в отношении муниципального транспорта, то есть троллейбусов и трамваев. С владельцами частных автобусов разговор не складывался, так как никаких мер воздействия на них не было.

- Это серьезная проблема, которая затрагивала интересы огромного числа горожан, пользующихся общественным транспортом. Мы были обязаны отстоять их права, требовались кардинальные решения, - рассказывает председатель Ульяновской Городской Думы Илья Ножечкин. - Мы с коллегами изучили опыт регионов, нормативную базу и эффект. Смотрели, что можно внедрить в Ульяновске, подготовили законодательную инициативу, которую поддержали губернатор, региональный Минтранс, областные парламентарии.

Теперь у исполнительной власти появились реальные рычаги - за неоднократное нарушение графика или схемы движения владельцев маршрута можно лишить свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок.

Земельный налог

Еще одно решение в пользу горожан - снижение вдвое ставки налога на землю под гаражами. При уплате налога за 2020-й год будет применяться ставка в 0,75 процентов, а не полтора, как было раньше. Это сделано для ульяновцев, оформивших в собственность свои гаражи и землю под ними, и для тех, кто только собирается стать участником "гаражной амнистии".

Наказы избирателей

Ежегодно рассмотрение проекта городского бюджета завершается подписанием соглашения между фракцией "Единая Россия" в Городской Думе и администрацией Ульяновска. Это своего рода гарантия, что средства будут направлены на наказы избирателей. Например, у ульяновцев много жалоб на состояние проездов во дворах. Список проблемных объектов был закреплен в соглашении. За лето выполнен ремонт в каждом из 153 дворов, указанных в документе.

- Город на сто процентов выполнил обязательства по участию в федеральных программах и проектах по благоустройству дворов и парков, ремонту дорог и сетей уличного освещения, установке малых архитектурных форм и замене оконных блоков в детсадах, - говорит председатель депутатской фракции, зампред Городской Думы Игорь Крючков.

На 96 процентов выполнен капитальный ремонт домов. В перечне было 50 адресов, по двум возникли трудности. Дом № 28 по улице Федерации является объектом культурного наследия, а на улице Кирова, 20 работы по замене центрального отопления должны быть закончены до конца этой недели.

У депутатов возникли вопросы по исполнению двух пунктов соглашения из 13-ти. По ним совместно с администрацией провели анализ ситуации. В следующем году вернутся к реализации соглашения.

В бюджете на 2020 год также предусмотрены расходы на исполнение наказов избирателей соглашением между депутатами и администрацией. Документ предусматривает: ремонт 19 участков дорог, строительство школы в Заволжье, детсадов на Ветеринарной и Отрадной, капремонт двух школ и детсада № 104, стадионов "Симбирск" и "Старт", ДШИ № 2 и № 10. Отдельными пунктами прописаны адреса дворов и парков, которые благоустроят по федеральной программе.

Работа над бюджетом

Бюджет Ульяновска на 2020 год принят, почти половину доходов составили субсидии и субвенции, которые поступят из областной казны. Но финансовые вливания город получил не просто так, депутаты провели колоссальную работу с правительством региона, фракцией "Единая Россия" в областном парламенте, доказывая, что финансовая помощь Ульяновску необходима. По ряду вопросов пришлось обращаться к губернатору и заручиться его поддержкой. Так, в следующем году в город поступит 70 новых трамваев. Такого обновления парка в новейшей истории Ульяновска еще не было.

Поступление субвенций позволит увеличить темпы ремонта школьных дворов и стадионов. За два года реализации программы "Школьный двор" отремонтированы прилегающие территории 24 школ, в 2020 году охватят 22 объекта. Удалось завершить замену окон в детских садах и начать аналогичную работу в детских школах искусств и спортивных школах. В следующем году в Ульяновске будет установлено не меньше 60-ти детских и ста спортивных площадок.

Вводятся дополнительные меры соцподдержки по программе "Забота".

Гражданские инициативы

Особое внимание депутаты уделили реализации гражданских инициатив. Городской проект "Народный бюджет" пользуется большой популярностью - ульяновцы увидели результат. Только за два последних года на средства проекта "Народный бюджет" благоустроен сквер УЗТС и парк "Юность", обустроены открытые спортплощадки ДЮСШ "Заволжье" и приобретены экипировка для футбольных команд ДЮСШ "Старт", отремонтирован фасад и концертный зал ДК "Строитель", проведено уличное освещение в село Арское.

- Каждый год количество заявок растёт в геометрической прогрессии. На реализацию инициатив горожан из ульяновской казны выделяется 30 миллионов рублей, и этих средств уже не хватает. Нам удалось добиться, чтобы со следующего года Ульяновск включили в областную программу "Народная инициатива". Раньше ее участниками могли стать только жители сельских районов и Димитровграда, - говорит первый заместитель председателя Думы Николай Лазарев.

Дополнительную поддержку получат городские ТОСы. Запланирована реализация не менее 15 проектов в сфере благоустройства. Средства из бюджета области предусмотрены заранее, что дает возможность вовремя провести торги, закупки, и успеть выполнить ремонтные работы в срок.

Кстати

Бюджет-2020 принят без дефицита, сравнять объемы доходов и расходов Ульяновска позволили безвозмездные поступления из областной казны. Впервые в бюджете отдельной строкой заложены средства на ремонт и содержание ливневок во дворах, а также на межквартальных участках.