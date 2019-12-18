В Ульяновской области утвердили бюджет на 2020 год

Депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области рассмотрели поправки в областной бюджет 2020 года.

Рост доходной части составит более 6,6 миллиарда рублей, из них почти 5,8 миллиарда - поступления из федерального центра. Таким образом, доходы казны сформированы в размере 67 миллиардов рублей, расходы запланированы в объеме почти 67,9 миллиарда рублей.

Как ожидалось, более миллиарда рублей за счет дополнительных ассигнований получит министерство здравоохранения Ульяновской области. Свыше 282,5 миллиона рублей заложено на лекарственное обеспечение региональных льготников, 49,2 миллиона рублей - на погашение исполнительных листов подведомственных учреждений, порядка 14 миллионов - на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

На обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет направят 36,5 миллиона рублей. На приобретение служебного жилья для медработников предусмотрено пять миллионов рублей. Около 41 миллиона выделено на проведение ремонтных работ в учреждениях здравоохранения.

В региональное министерство образования и науки поступит около миллиарда рублей, большей частью предназначенных на увеличение оплаты труда учителей и воспитателей.

На заседании комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству депутаты единогласно поддержали выделение дополнительных 234 миллионов рублей для коммунального блока. Как пояснил министр энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области Александр Черепан, 94 ммиллиона рублей будут дополнительно направлены на реализацию региональной программы "Чистая вода", из них порядка 14 миллионов поступят на завершение работ по водоснабжению микрорайона "Репино" в Ульяновске.

На 80 миллионов рублей дополнительно будут профинансированы работы по газификации населенных пунктов. 15 миллионов направят на обеспечение деятельности областного Фонда модернизации ЖКК. Эти деньги пойдут на софинансирование капремонта многоквартирных домов в рамках исполнения решения судов. На формирование комфортной городской среды поступят 20 миллионов рублей, которыми софинансируют мероприятия по развитию ТОСов.

На реализацию государственной программы по развитию АПК и сельских территорий в Ульяновской области" на 2020 год сверх ранее утвержденной суммы выделено более 234 миллионов рублей, общий бюджет финансирования отрасли превысит 760 миллионов. Такие цифры были озвучены на заседании комитета Законодательного Собрания по аграрной политике.

Комитет регионального парламента по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству также поддержал корректировки двух профильных региональных госпрограмм. На 324 миллиона рублей увеличивается финансирование государственной программы "Развитие транспортной системы Ульяновской области". На 55,4 миллиона рублей больше заложено на приобретение автобусов, в том числе работающих на газомоторном топливе, 50 миллионов добавят на закупку 70 комфортабельных трамваев для Ульяновска в лизинг на 10 лет. На 15 миллионов рублей увеличатся расходы на возмещение затрат на бесплатный проезд школьников в Димитровграде. 52 миллиона направляется на возмещение недополученных доходов от перевозок населения железнодорожным транспортом, почти 35 миллионов рублей - на организацию полетов по маршрутам Ульяновск - Санкт-Петербург, Ульяновск - Новосибирск и Ульяновск - Нижний Новгород.

Общий объем дополнительных средств на развитие строительства и архитектуры составит более 534 миллионов рублей. На 229,2 миллиона увеличится сумма, выделяемая на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. В 2020 году планируется расселить 29 ветхих домов, где проживают 607 человек. На 30 миллионов рублей больше заложено на обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Около 35 миллионов рублей направляется на завершение строительства детского сада на 160 мест в Ульяновске. Средства в размере 100 миллионов рублей дополнительно закладываются на завершение строительства проблемных объектов: в Димитровграде на ул. Строителей, в Ульяновске на улицах Красноармейской, Буинской и ЖК "Молодежный". На 150 миллионов больше будет израсходовано на стимулирование производства строительных материалов.

Компетентно

Александр Чепухин, председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания Ульяновской области:

- При распределении дополнительных поступлений в региональный бюджет учитывались приоритеты государственной политики, актуальные задачи регионального развития и запросы населения. Значительные объемы финансирования предусмотрены на социальную поддержку граждан, лекарственное обеспечение, реконструкцию социальных объектов. Очень радует, что в 2020 году 10 миллионов рублей дополнительно заложено на ремонт Сурской и порядка 11 миллионов рублей - Майнской районных больниц.Сегодня на заседании нашего комитета прозвучали вопросы о порядке финансирования закупки в лизинг новых автобусов, приобретении оборудования для монтирования канализационных люков, установке пневмокаркасного спортивного сооружения в рабочем поселке Старая Майна и многие другие. Мы продолжим следить за развитием ситуации в этих сферах, уделяя особое внимание расходованию средств. Их освоение должно быть эффективным.