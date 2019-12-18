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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ульяновском Заксобрании приняли меморандум по наказам избирателей

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
В Законодательном Собрании Ульяновской области 17 декабря состоялось подписание меморандума между региональным правительством и фракцией "Единая Россия" в местном парламенте.
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области

Подписи под документом поставили руководитель фракции Василий Гвоздев и председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Меморандум стал результатом совместной работы губернатора Ульяновской области, регионального правительства и депутатов "Единой России" в Законодательном Собрании. В документе отражены обязательства региональной власти по финансированию мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных образований Ульяновской области на сумму около 2,73 миллиарда рублей.

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В меморандуме отражены два блока по наказам избирателей. Первый касается решения вопросов регионального значения: система здравоохранения, обманутые дольщики, дети-сироты, транспортная инфраструктура, сельское хозяйство. Второй затрагивает вопросы местного значения - ремонт социальных объектов, школ, ФАПов, детских садов, объектов культуры, газо- и водоснабжение. Все пункты Меморандума должны быть реализованы в течение предстоящих двух лет.

Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания, лидер фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Василий Гвоздев отметил, что для фракции это живой, а не бумажный план работы.

- Подписанный сегодня документ должен стать основой деятельности депутатов партии "Единая Россия", правительства и муниципалитетов при поддержке населения в 2020-2021 годах. Мы продолжим дополнять данный документ обращениями и поручениями от наших граждан. Спасибо губернатору и правительству Ульяновской области, которые взяли на себя обязательства выполнять в первоочередном порядке те наказы, которые зафиксированы в меморандуме, - отметил Василий Гвоздев.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин пояснил, что данный документ - это продолжение меморандума, который был подписан год назад.

- Мы понимаем, что реализация столь объемного комплексного документа включает в себя задачи по развитию региона и конкретных муниципалитетов и по сути касается каждого жителя. Реализован системный подход, который основан на взаимодействии депутатского корпуса, региональной исполнительной власти и населения. В бюджете региона помимо государственных программ, есть и программа развития сельских территорий, и программа поддержки местных инициатив. Основываясь на данном меморандуме, мы будем планировать бюджет на следующие годы. Подписанное соглашение - это своеобразное третье чтение бюджета Ульяновской области на 2020 год и плановый период, - говорит Александр Смекалин.

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Председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания Александр Чепухин обратил внимание, что в меморандуме зафиксированы конкретные мероприятия и конкретные объекты с определенным финансированием.

- Мы будем контролировать ход исполнения данного документа и при необходимости сможем вносить изменения и принимать меры для исполнения необходимых мероприятий в срок. Я считаю, что документ получился очень полезным. Это фактически народная программа партии "Единая Россия", конечная цель которой - сделать жизнь наших земляков комфортнее, лучше, максимально учесть их пожелания, - высказался Андрей Чепухин.

Его поддержал депутат от сельского округа Андрей Шадышков:

- Документ, который был подписан сегодня - это выжимка наиболее проблемных, острых  вопросов, с которыми к нам обращались избиратели. Вопросы включены самые разные, зачастую, на первый взгляд, не столь масштабные - от благоустройства родника до приобретения специализированной техники. Отражены пожелания как сельских жителей, так и горожан. Поэтому документ получился с одной стороны разносторонний, а с другой - очень точечный. Думаю, уже в ближайшее время жители увидят конкретные положительные результаты работы.

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