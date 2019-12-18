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18.12.2019 18:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ульяновском Заксобрании рассмотрели поправки в бюджет-2019

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
В Законодательном Собрании Ульяновской области рассмотрели законопроект, вносящий изменения в региональный бюджет на 2019 год. Накануне 17 декабря поправки обсудили на заседаниях профильных комитетов.

В этом году доходная часть бюджета Ульяновской области за счет собственных источников пополнится на 555,8 миллиона рублей. Расходы областного бюджета увеличатся почти на 1,69 миллиарда рублей. Основная часть этих денег - порядка миллиарда рублей - будет направлена на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Таким образом, по итогам 2019 года потребность расходов будет полностью закрыта.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
Спикер Заксобрания Ульяновской области оценил принятый бюджет

Главный финансовый документ корректируется в связи с уточненными налоговыми и неналоговыми доходами и перераспределением финансовых средств внутри отраслей. После уточнения доходы региональной казны составили 62,7 миллиарда рублей.

Министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая сообщила, что дополнительно поступившие денежные средства пойдут на выплату заработной платы с начислениями - более одного миллиарда рублей, на меры социальной поддержки и в муниципальные образования региона с целью сбалансированности местных бюджетов направляется 227 миллионов рублей.

Как было отмечено на заседании комитета по социальной политике, 437,7 миллиона рублей дополнительно заложено на реализацию мер социальной поддержки льготным категориям граждан, молодым семьям, педагогам, медработникам и пенсионерам. Более чем на 42 миллиона увеличивается финансирование демографической политики, почти 60 миллионов рублей добавят на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Также средства направят на реконструкцию, ремонт и строительство социальных объектов, профилактику заболеваний.

На финансирование культуры до конца года дополнительно будет выделено более 65 миллионов рублей. В преддверии праздничных мероприятий часть средств направят на проект "Новогодняя столица Ульяновской области". В этом году ею стал рабочий поселок Кузоватово. На протяжении 20 дней в районном доме культуры будет работать творческая мастерская "Лаборатория волшебства". Состоится конкурс новогоднего оформления зданий, улиц и предприятий, итоги которого подведут на открытии фестиваля "Вокруг света за Новый год". Гости мероприятия смогут принять участие в туристической программе "Край Кузоватовский - Сказка живет здесь". Для самых маленьких посетителей пройдет интерактивная экскурсия в краеведческий музей. Кузоватовский район является географическим центром региона. Участники праздничных мероприятий смогут познакомиться с традициями встречи Нового года разных стран и народов мира.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
Ульяновский бюджет-2019 пополнился миллиардом рублей

Изменения в госпрограмму развития и модернизации образования предусматривают рост финансирования на 729,3 миллиона рублей. Деньги пойдут на выплату зарплаты работникам подведомственной сети, а также на создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи. Около полутора миллиона рублей направят на развитие массового спорта. 120 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ предназначено региональному министерству промышленности и транспорта на реализацию мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива.

Депутаты рекомендовали принять поправки на сессии Законодательного Собрания и внести изменения в областной бюджет, чтобы регион выполнил все взятые на себя обязательства.

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