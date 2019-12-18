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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Игорь Кобзев: Чемпионат мира по хоккею с мячом проведем на высоком уровне

Чемпионат мира по хоккею с мячом в марте-апреле 2020 года будет проведен в Иркутске на высоком международном уровне. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Он сегодня посетил стройплощадку и провел совещание о ходе строительных работ и подготовке к Чемпионату.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

"До начала Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд осталось совсем немного времени. Соревнования пройдут в Иркутске в марте-апреле 2020 года. Наша задача - завершить строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом и закончить все подготовительные мероприятия в намеченные сроки, чтобы провести Чемпионат на самом высоком уровне", - подчеркнул Кобзев.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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Как сообщил директор областного государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Иркутской области" Евгений Харитонов, на сегодняшний день строительная готовность объекта 65%: полностью завершен конструктив здания, подключены все коммуникации, фасады закрыты по тепловому контуру, активно ведутся отделочные работы.

Игорь Кобзев поручил в феврале 2020 года параллельно с достройкой объекта начать работу надзорных органов по проверке комплекса. Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске станет уникальным объектом спорта для Восточной Сибири и единственным от Урала до Дальнего Востока.

Спорткомплекс будет представлять собой крытую ледовую арену с конькобежными дорожками. Здесь также предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских и судейских комнат, гостиницы и других административных и вспомогательных помещений. Вместимость трибун составит шесть тысяч зрительских мест, общая площадь здания - более 46 тысяч квадратных метров.

"Мы все понимаем, что этот Центр возводится не только для Чемпионата мира. Это уникальный объект на многие годы вперед. Благодаря такой арене мы сможем вывести на качественно новый уровень все зимние виды спорта. Наш регион может стать центром межрегионального, всероссийского и международного конькобежного спорта", - уверен Игорь Кобзев.

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