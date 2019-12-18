Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка

В Красноярском крае сотрудники МВД расследовали кражу и случайно спасли жизнь годовалому ребенку из неблагополучной семьи. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, его нашли в ходе операции по задержанию преступника.

Началось все с того, что в Канском районе украли бензопилу. Полицейские установили вора - 30-летнего ранее судимого гражданина. Арестовывать его следственно-оперативная группа поехала в Канск.

"Во время работы инспектор по делам несовершеннолетних обратил внимание на то, что в доме, где прошло задержание подозреваемого, в антисанитарных условиях проживает семья с тремя детьми. Как оказалось, мать - 23-летняя женщина была на работе, оставив присматривать за несовершеннолетними своего нетрезвого сожителя. В ходе осмотра комнат обнаружили мальчика 2018 г.р., лежащего на диване в бессознательном состоянии с признаками отравления", - заявили МВД.

Ребенка отправили в больницу. В семье еще двое детей - 5 и 4 лет. Изъяли их у матери до выяснения и поместили в Центр семьи "Канский". В отношении женщины собран материал о привлечении ее к административной ответственности. Ранее семья на учете в ОВД не состояла.