Новости

На Камчатке депутата заподозрили в превышении полномочий 10:05
В Омске избили известного блогера 10:04
Российский лазерный комплекс "Пересвет" заступил на боевое дежурство 10:01
Новый Volkswagen Passat провалил "лосиный тест" 10:00
В Забайкалье предложили ввести должность омбудсмена для пенсионеров 09:41
Иран выступил за укрепление сотрудничества с РФ в сфере безопасности 09:39
Малкин забросил четырехсотую шайбу в НХЛ 09:37
"Нафтогаз" назвал сроки возобновления переговоров по газу в случае их провала 09:35
В Севастополе ответили Зеленскому на желание лишить город особого статуса 09:33
На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом 09:32
Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка 09:31
Мужчина погиб под поездом на станции метро "Коломенская" в Москве 09:19
В Башкирии заплатят 50 тысяч за сообщение о подпольной продаже алкоголя 09:16
Ученые рассказали, какой новогодний подарок сделает ребенка счастливым 09:04
BMW продолжит выпускать гигантские решетки радиатора 09:03
Новые "реактивные" танки Т-80БВМ опробовали на Северном флоте 09:00
Ковальчук может перейти в "Питтсбург" Малкина 08:41
Предновогодний маникюр помог женщине обнаружить рак 08:40
В Охотском море вертолет эвакуировал женщину, пострадавшую на судне 08:35
В Уфе арестовали обвиняемого во взятке в 3 миллиона чиновника 08:30
Видео: два складских погрузчика уронили третьего 08:05
Спортивные журналисты назвали десять лучших спортсменов уходящего года 08:00
Эксперты США: Свидетельств подготовки КНДР ракетных запусков пока нет 07:50
Девять человек пострадали в результате землетрясения в Китае 07:41
Форвард "Каролины" Свечников снова забил гол из-за ворот соперника 07:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 09:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Красноярские полицейские расследовали кражу и случайно спасли ребенка

Текст: Алексей Бондарев

В Красноярском крае сотрудники МВД расследовали кражу и случайно спасли жизнь годовалому ребенку из неблагополучной семьи. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, его нашли в ходе операции по задержанию преступника.

В Иркутской области курсант и десятиклассник спасли ребенка

Началось все с того, что в Канском районе украли бензопилу. Полицейские установили вора - 30-летнего ранее судимого гражданина. Арестовывать его следственно-оперативная группа поехала в Канск.

"Во время работы инспектор по делам несовершеннолетних обратил внимание на то, что в доме, где прошло задержание подозреваемого, в антисанитарных условиях проживает семья с тремя детьми. Как оказалось, мать - 23-летняя женщина была на работе, оставив присматривать за несовершеннолетними своего нетрезвого сожителя. В ходе осмотра комнат обнаружили мальчика 2018 г.р., лежащего на диване в бессознательном состоянии с признаками отравления", - заявили  МВД.

Ребенка отправили в больницу. В семье еще двое детей - 5 и 4 лет. Изъяли их у матери до выяснения и поместили в Центр семьи "Канский". В отношении женщины собран материал о привлечении ее к административной ответственности. Ранее семья на учете в ОВД не состояла.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Общество Семья и дети Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
УФСИН сообщило, где находится экс-глава Сахалинской области Хорошавин
Путин и Макрон обсудили по телефону Украину, Сирию и Ливию
МЧС предупредило о запрете использования пиротехники рядом с жильем