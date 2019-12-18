В Хакасии пенсионер умер в подъезде, ожидая социальное жилье

Следователи проверяют обстоятельства смерти 73-летнего жителя города Абакан в подъезде своего бывшего дома. Как сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии, власти не предоставили ему временное жилье из-за проволочек с документами.

Раннее пенсионер жил в этом многоквартирном доме у сожительницы. Когда она умерла, родственники женщины попросили мужчину освободить жилплощадь. И с августа он жил в подъезде. А в октябре умер от острой легочно-сердечной недостаточности.

"После обращения жителей дома пенсионеру была оказана помощь в сборе документов, однако своевременно мужчине временное жилье не было предоставлено по причине необходимости соблюдения порядка, установленного действующим законодательством, для помещения граждан в социальные учреждения", - заявили в СК.

Теперь действиям специалистов социальных служб будет дана правовая оценка.