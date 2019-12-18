В Томске создали онлайн-карту торгующих нелегальным алкоголем магазинов

В Томской области разработали онлайн-сервис, на котором пользователи смогут найти торговые точки, уличенные в продаже контрафактного алкоголя.

Как сообщил ТАСС главный специалист отдела госконтроля комитета по лицензированию Томской области Сергей Морозов, комитет совместно с правоохранительными органами пытается добиться закрытия подобных торговых точек. Но некоторые из них по решению суда получают штрафы и продолжают работать.

На виртуальной карте можно увидеть, какие торговые точки в Томской области уже попадались на торговле нелегальным алкоголем. Например, продавали спиртное без документов и акцизных марок. Это позволит потенциальным покупателям обезопасить себя.

Жители региона также напрямую смогут сообщить властям о нарушениях в сфере торговли спиртным. Цифровая платформа полностью анонимна и не требует авторизации и регистрации на сайте госуслуг.