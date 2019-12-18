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18.12.2019 15:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео из колонии, где вскрыли ячейку заключенных-террористов

Текст: Николай Грищенко

Операцию по обезвреживанию террористического сообщества в исправительной колонии в поселке Яшкуль в Калмыкии показали на видео. Обыски подозреваемых также прошли в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области.

Фото: УФСИН по РК
В колонии Калмыкии вскрыли ячейку террористов из 100 осужденных

На кадрах видеоролика демонстрируется также изъятие запрещенных предметов, в том числе холодного оружия у заключенных.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, уголовное дело по статье 205 УК "Создание террористического сообщества" возбуждено в отношении 22 человек. Основанная уроженцем Дагестана группировка действовала с 2013 года, и через нее прошли более 100 осужденных.

Трое из них после освобождения вступили в ряды боевиков и в 2014 - 2015 годах были ликвидированы при попытке оказать вооруженное сопротивление.

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