Во вторник появилась новость о продвижении в расследовании резонансного убийства в Москве. Следственный комитет России установил сорок человек, которые имеют непосредственное отношение к уголовному делу о покушении на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его родного брата.

Из этих четырех десятков установленных граждан одиннадцать человек уже задержаны и арестованы по решению суда.

"Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного Курейша Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата",- сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Одиннадцатый фигурант этого уголовного дела был задержан в ночь с воскресенья на понедельник. Этого гражданина зовут Алихан Оздоев. По сообщениям из правоохранительных органов, с ним ведутся следственные действия.

Этого человека проверяют на причастность к совершению нескольких преступлений как в Ингушетии, так и в Москве.

Напомним, что Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты 2 ноября в Москве. Случилось это у дома на улице Академика Анохина на западе столицы.

Одиннадцатый фигурант был задержан в ночь с воскресенья на понедельник. С ним ведут следственные действия - проверяют на причастность к другим преступлениям в Москве и Ингушетии

Оперативно в Москве ввели планы "Перехват" и "Вулкан". Полиция искала темную иномарку, на которой мог скрыться киллер. Позднее машину нашли, ее бросили у станции метро.

В начале этого года на Эльджаркиева уже покушались. Полицейский возвращался из Чечни в Ингушетию, когда его машину обстреляли из автоматов. Тогда, в январе, были тяжело ранены трое полицейских, сам Эльджаркиев не пострадал.

Рассматривается пока версия мести.