Из этих четырех десятков установленных граждан одиннадцать человек уже задержаны и арестованы по решению суда.
"Кроме девяти арестованных Басманным судом и заочно арестованного Курейша Картоева, следствие установило еще 30 человек, которые активно проверяются следствием на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата",- сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Одиннадцатый фигурант этого уголовного дела был задержан в ночь с воскресенья на понедельник. Этого гражданина зовут Алихан Оздоев. По сообщениям из правоохранительных органов, с ним ведутся следственные действия.
Этого человека проверяют на причастность к совершению нескольких преступлений как в Ингушетии, так и в Москве.
Напомним, что Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты 2 ноября в Москве. Случилось это у дома на улице Академика Анохина на западе столицы.
Оперативно в Москве ввели планы "Перехват" и "Вулкан". Полиция искала темную иномарку, на которой мог скрыться киллер. Позднее машину нашли, ее бросили у станции метро.
В начале этого года на Эльджаркиева уже покушались. Полицейский возвращался из Чечни в Ингушетию, когда его машину обстреляли из автоматов. Тогда, в январе, были тяжело ранены трое полицейских, сам Эльджаркиев не пострадал.
Рассматривается пока версия мести.