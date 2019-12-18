В Грозном при пожаре в частном доме погибли три человека

В Грозном произошел пожар в одном из частных домов. Прибывшие на место пожарные обнаружили тела трех погибших, сообщили в управлении МЧС России по Чечне.

Трагедия случилась утром в среду на улице Орцуева в Октябрьском районе города. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на момент, когда поступило сообщение о пожаре, сообщалось, что в вспыхнувшем частном доме никого нет. Но когда пожарные ликвидировали возгорания, обнаружились тела трех погибших. Детей среди них нет.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранители. Выясняются обстоятельства случившегося.