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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В колонии Калмыкии вскрыли ячейку террористов из 100 осужденных

Текст: Николай Грищенко

В Калмыкии сотрудники спецслужб раскрыли террористическую ячейку, которая обосновалась на территории исправительной колонии в поселке Яшкуль. Запрещенная организация действовала с 2013 года.

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба СК России, уголовное дело по статье 205 УК "Создание террористического сообщества" возбуждено в отношении 22 человек. По данным правоохранительных органов, инициатором создания террористической ячейки выступил уроженец Дагестана, который отбывал наказание за незаконный оборот оружия.

Однако число пособников и террористов может составить более ста мужчин, осужденных за различные преступления. Помимо этого, еще трое террористов, после освобождения в 2014 и 2015 годах, при оказании вооруженного сопротивления были ликвидированы в Дагестане.

"При этом руководство колонии ИК-2 УФСИН за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам указанного террористического сообщества", - говорится в сообщении следствия.

Однако сотрудники спецслужб пресекли преступную деятельность. По месту нахождения подозреваемых обыски прошли в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области. В том числе осматривался кабинет первого заместителя начальника УФСИН России по РК. Задержаны пять человек.

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