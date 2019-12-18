В Петербурге проходят съемки короткометражного фильма "Священные". Корреспондент "РГ" побывала на площадке.

Сначала режиссер Андрей Носков выпустил спектакль "Амазонки" по пьесе Александра Макарова "Я свободна". Заняты в нем звезды петербургской сцены - три народные артистки, играющие прим театра: Эра Зиганшина, Татьяна Ткач, Ирина Соколова, и любимец публики Сергей Барковский в роли худрука. Это театральный роман об актерских судьбах, о "кухне" закулисья. На главную роль в новом спектакле претендуют все три примы, "заклятые подруги", "амазонки". У всех давно не было новых ролей, поэтому они готовы на все, чтобы заполучить работу. Конкуренция, интриги, "скелеты в шкафу". Люди искусства полностью отдают себя любимому делу, жертвуют личной жизнью... Комедия, в которой есть и трагические нотки, и сложные вопросы выбора: профессия или семейная жизнь, карьера или верность любимому мужчине?

- Когда я прочитал пьесу, мне сразу хотелось сделать кино, - рассказал Андрей Носков. - Мы одержали победу в конкурсе, объявленном комитетом по культуре Санкт-Петербурга, и получили финансовую поддержку. Сценарий отличается от театральной постановки, это не экранизация, появились новые сюжеты, новые герои. В спектакле не было молодых персонажей (наши герои в молодости) и министра культуры области - о нем только говорили. Здесь роль чиновника играет актер Александр Тютрюмов. Много разнообразных локаций - в отличие от сцены. В названии фильма содержится ассоциация с пьесой легендарного французского писателя и кинорежиссера Жана Кокто "Священные чудовища".

Партнер фильма - Театр музыкальной комедии, а его главный художник Ирина Долгова - художник-постановщик картины. Снимали в гримерках, костюмерных, актерском буфете - в закулисье, не известном зрителям. Натурные съемки прошли на набережной Фонтанки с видами на Летний сад, Инженерный замок. Запечатлены и знаменитые питерские дворы-колодцы, парадные - там снимали эпизоды из прошлого героинь, их воспоминания.

- Играть артистку очень интересно. Тем более в таком составе - с прекрасными партнерами, режиссером, - поделилась народная артистка России Ирина Мазуркевич (в фильме актриса исполняет роль Фаины, которую в театре играет Эра Зиганшина. - "РГ"). - И оператор потрясающий, которого я хорошо знаю, и знала еще его отца - оператора Бориса Волоха. Максим продолжает семейную традицию, и на площадке у него уже есть помощник - сын.

У моей героини роман с режиссером, как часто бывает. Театр, как никакое другое место, к этому располагает: нам приходится играть про любовь, нам хочется быть влюбленными. Репетируя, идентифицируя себя с персонажем, невольно влюбляешься. Все это быстро проходит. Но у Фаины и Никиты немного другая история. Может, у них и сложилось бы все хорошо, если бы не вмешались внешние силы. А какие - вы узнаете, посмотрев фильм.

По словам Андрея Носкова, материала снято уже много, и когда есть свободное время, снимают запас - на полнометражную картину.

Съемки и монтаж планируют завершить к концу года, а уже весной следующего года фильм "Священные" можно будет представлять на фестивалях.