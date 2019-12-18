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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Директор филиала "РГ" возглавила жюри конкурса "Золотое перо"

Текст: Вера Ляховская (Санкт-Петербург)
Сегодня стартовал XXV профессиональный конкурс журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Золотое перо-2019". Прием заявок уже начат, он продлится до 28 февраля 2020 года, церемония награждения состоится 27 марта. Призовой фонд юбилейного конкурса превысит миллион рублей.
Фото: Вера Ляховская Фото: Вера Ляховская
Фото: Вера Ляховская

С Положением о конкурсе потенциальные участники могут ознакомиться на сайте Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По словам председателя жюри, директора Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелики Гурской, организационная часть в этом году претерпела некоторые изменения:

Фото: Анжелика Гурская/РГ
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- Обновился состав жюри. Увеличилось число номинаций. Теперь их 14, а не 13, как в прошлом году. Все номинации, за исключением традиционных "Гран-При - Журналист года" и "За вклад в развитие журналистики", теперь разделены на два блока. Первый ориентирован на формат или тип контента: "Печатные СМИ", "Интернет-СМИ", "ТВ", "Радио" и "Фото". В этих номинациях принимаются работы на любые темы и в любом жанре, за исключением тех, что выделены в отдельные номинации. Сюда же можно отнести и введенную в прошлом году номинацию "Новые медиа", в которой рассматриваются работы, опубликованные на нетрадционных платформах - в блогах, соцсетях, YouTub, телеграмм-каналах и так далее. Второй блок имеет тематическую направленность и включает традиционные номинации: "Расследование", "Человеческая история", "Политика", "Экономика", "Культура" и "Спорт". Сюда журналисты могут подать работы, опубликованные или вышедшие в эфир в любых видах СМИ.

Номинации "Областное событие" и "Гражданское общество" по решению учредителей упразднены.

Благодаря этому номинационный список стал более логичным и внятным, а у печатных СМИ, интернет-СМИ и радиостанций появилась возможность ярче заявить о себе. Ранее для них не было отдельной номинации.

Как отметила председатель жюри, учредители приняли во внимание тот факт, что заявки, которые подавали в номинацию "Гражданское общество", тематически и жанрово дублировали заявки в номинациях "Экономика", "Политика", "Расследование" и "Человеческая история". А номинация "Областное событие", в которой в прошлом году было подано всего 12 заявок, вообще воспринималась журналистами как своего рода паралимпийские игры.

- Корректность происходящего справедливо вызывала недоумение коллег, - говорит Анжелика Гурская. - Областные СМИ участвуют в конкурсе на тех же основаниях, что и, например, городские районные издания. И критерии профессионализма - одни на всех. Не хочется, чтоб эту номинацию воспринимали, как "осетрину второй свежести".

Еще оно важное нововведение касается незарегистрированных СМИ.В этом году учредители предоставили оргкомитету и жюри полномочия принимать заявки от изданий, не имеющих регистрации, но обладающих всеми признаками СМИ.

Председатель Наблюдательного совета конкурса, председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмила Фомичева добавила, что, помимо традиционных номинаций, существует еще и внушительный перечень специальных призов:

- Например, от губернатора Санкт-Петербурга, губернатора Ленинградской области, от уполномоченных по правам человека, правам ребенка и другие. Просим, коллеги, только об одном - не затягивать с подачей заявок. Откладывая подачу заявки на последний день, номинанты усложняют работу жюри.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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