Фото: Дед Мороз и Йоулупукки встретились на российско-финской границе

Российский Дед Мороз из Великого Устюга и Санта-Клаус из финской Лапландии, которого в Финляндии именуют Йоулупукки, обменялись поздравлениями неподалеку от Выборга. Встреча произошла 18 декабря на пограничной территории, соединяющей российский автомобильный пункт пропуска "Брусничное" и финский "Нуйямаа".

По информации пресс-службы Выборгской таможни, мероприятие длилось около 45 минут. Детские творческие коллективы из России и Финляндии показали свои представления, затем ребята вместе с двумя волшебниками создали в общий хоровод.

Дед Мороз угостил сладкими подарками финских детей, Йоулупукки - юных россиян. Кроме того, российский волшебник подарил финскому брату герб выборгского муниципалитета, изготовленный из шоколада.

Когда встреча завершилась, Дед Мороз пересек финскую границу и отправился в гости к Йоулупукки. Праздничные мероприятия с участием двух волшебников пройдут сегодня в Лаппеенранте.

Традиционные предновогодние встречи Деда Мороза и Йоулупукки, как сообщает администрация Выборгского района, проходят с 2011 года. Идея мероприятия зародилась еще в 2002 году в Выборге.