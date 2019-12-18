Главный редактор журнала "Звезда" передал Старой Руссе свою новую книгу

Главный редактор журнала "Звезда", известный литератор, историк и публицист Яков Гордин передал Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского свою новую книгу.

Книга "Моя армия. В поисках утраченной судьбы" вышла на днях в издательстве "Новое литературное обозрение". Как говорит сам автор, это хроника двух экспериментов - с судьбой и памятью. Причем, Гордин сразу оговаривает: то, что он пишет, не история армии с октября 1954-го по октябрь 1956 годов. Это история интеллигентного, вполне домашнего мальчика, любителя классической литературы, который добровольно идет служить, чтобы сменить книжный мир на мир реальный и предельно суровый.

- Я не любил школу, плохо учился по математике и физике, с трудом вытягивал тройки в четверти и в году. Мысль, что после школы надо будет сдавать экзамены в институт, снова учиться, учиться и учиться, все так же жить в нашей большой коммунальной квартире все той же заурядной жизнью, - приводила меня в глубокое уныние. У меня не было возможности стать матросом, как Мартин Иден, странствовать по тайге, как Арсеньев, чьи книги я тоже любил… Армия казалась единственной возможностью вырваться из этой банальной жизни, недостойной того, кто считал себя учеником Джека Лондона и Ницше. Какой мир являет собой армия - тот давний юноша не имел ни малейшего представления, да и не задумывался об этом. Ясно было, что это мир испытаний, мир мужской, - вспоминает Гордин.

В основе мемуаров - порядка ста писем, которые Яков Аркадьевич 18-летним юношей отправил из армии своим родителям в Ленинград.

- Только теперь, читая свои - и в то же время его - письма, я понял, какая это странная вещь - воспоминания о молодости…Я понял, что это всегда сложное совмещение двух мировидений и невольная попытка подогнать то, дальнее, под свое нынешнее. Это еще и сведение счетов с тем, другим, - признается Яков

Гордин и тут же уточняет: эти письма, при всей их сюжетной неполноте, гораздо достовернее официальных документов.

В книге описывается долгий путь к месту службы на Дальнем Востоке - 21 день в столыпинских вагонах, служба на побережье Охотского моря, в монгольских степях и сибирской тайге…Герою предстоит вжиться в жесткий армейский быт, расстаться с юношескими мечтами, найти новых друзей, проститься с ними и вернуться уже в другую страну - XX съезд партии, речь Хрущева и начавшаяся оттепель прошли мимо армейской жизни. "После армии я был готов ко всему. Но я ли это был?" - размышляет Гордин.

Спустя годы, Иосиф Бродский, вспоминая ленинградскую юность и свое первое знакомство с Гординым осенью 1957года, скажет: "…С Яковом мы подружились. В нем была, как я теперь понимаю, посттихоновская брутальность". Да и сам Гордин с улыбкой вспоминает о том, как в середине шестидесятых молодая жена в минуты неудовольствия называла его фельдфебелем.

- Постепенно эта особенность личности, которую породило упорное и принципиальное психологическое вживание в армейский быт, смягчилось под влиянием моих старший друзей, интеллигентов, исповедовавших совершенно иную жизненную философию И тем не менее в дальнейшем все, что происходило со мной, в значительной степени определялось армейскими годами, - подытоживает Гордин.

В своих воспоминаниях автор по возможности честно пытается ответить на вопросы, связанные с исторической достоверностью и своим отношением к прошлому, но так и не находит категорического ответа - является ли это воспроизведение реальности единственно возможным или всего лишь одним из вариантов.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда".

Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки регулярно проходят встречи с известными литераторами, артистами и общественными деятелями.

На XVII форуме СМИ Северо-Запада акция "Городу Достоевского - книга в подарок" завоевала Приз профессионального конкурса "СеЗаМ-2019" (Северо-Западные медиа) в номинации "Лучшая журналистская акция".

К акции присоединились:

* главный редактор журнала "Звезда" Яков Гордин;

* председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов;

* губернатор Новгородской области Андрей Никитин;

* губернатор Архангельской области Игорь Орлов;

* председатель Госсовета республики Коми Надежда Дорофеева;

* председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева;

* наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий;

* мэр Архангельска Игорь Годзиш;

* председатель городского совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин;

* глава Старорусского муниципального района Новгородской области Александр Розбаум;

* генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима;

* член общественной палаты РФ, генеральный директор Коми Республиканской типографии (Сыктывкар) Анна Чуракова;

* писатели-журналисты "Российской газеты" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, Руслан Мельников;

* заместитель шеф-редактора научно-популярного исторического журнала "Родина", писатель Семен Экштут;

* заместитель генерального директора Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Валентин Сидорин;

* генеральный директор Морской литературно-художественного фонда имени В. Конецкого Татьяна Акулова-Конецкая;

* президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин;

* руководитель Международного фестиваля Dance Open Екатерина Галанова;

* литературовед, доктор филологических наук Константин Баршт;

* историк, доктор исторических наук Сергей Искюль;

* директор Литературно-мемориального музея Достоевского в Санкт-Петербурге Наталья Ашимбаева;

* заместитель директора Литературно-мемориального музея Достоевского в Санкт-Петербурге Борис Тихомиров;

* скульптор, Народный художник РСФСР Григорий Ястребенецкий;

* рок-музыкант, лидер "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов;

* фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин;

* Псковское региональное отделение Союза писателей России;

* Коми Республиканское отделение Союза писателей России;

* издательство "Пушкинского фонда;

* художник Павел Лемтыбож;

* настоятель церкви во имя Покрова Божией Матери (село Коростынь Шимского района Новгородской области) о. Николай (Епишев);

* владелец галереи Kunsthandel Zechling Вернер Цeхлинг (Австрия);

* Нарынская гимназия № 2 имени Чкалова (Киргизия);

* Гатчинская школа № 9 (Ленинградская область);

* лауреат литературной премии "Русский Букер-2009" Елена Чижова;

* вологодский писатель Андрей Малышев,

* петербургские писатели Анатолий Аграфенин, Ольга Фадеева, Игорь Шушарин, Юрий Звягин, Елена Колина, Виктор Кокосов, Ольга Погодина-Кузмина;

* журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова;

* представители Старорусского землячества в Петербурге: член Союза художников России, преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских и кандидат медицинских наук Владимир Алексеев;

* предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев и Алексей Лойкуц;

* анонимные дарители.