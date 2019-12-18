Мошенники продали петербуржцу полимерный муляж черной икры

Генеральный директор одной из коммерческих фирм Петербурга попался на уловку мошенников. Ущерб составил 234 тысячи рублей, полиция проверяет обстоятельства происшествия.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, схема преступления реализовывалась несколько месяцев.

- В сентябре ему (генеральному директору - ред.) позвонил неизвестный и предложил приобрести черную икру по интересной ему цене, - рассказали в полиции. - Мужчина согласился, и потенциальный продавец привез икру на пробу. Заявителю товар понравился, после чего он заказал у продавца икры на 36 тысяч рублей.

Вторая сделка состоялась позднее, продавец и покупатель встретились на улице, во дворе одного из домов по улице лени Голикова. Первый передал 26 пластиковых контейнеров с товаром общим весом в 13 килограммов, второй - деньги в размере 234 тысячи рублей. Качество товара проверять на месте не стали, а в начале декабря заявитель обнаружил, что вместо черной икры во всех 26 контейнерах находятся несъедобные шарики из полимерного материала (муляж икры). Продавец при этом перестал выходить на связь.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.