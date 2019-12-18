Петербургские актеры провели театральный марафон

В Театре Эстрады имени Аркадия Райкина состоялся "Театральный гала-тур". Таким образом в Петербурге завершился Год театра.

Артисты нескольких театров города и области выступили на одной сцене, отметив завершение Года театра в России и поздравив зрителей с приближающимися праздниками. Как известно, Гоголю принадлежат слова: "Как много театров в Петербурге! За всю жизнь обойти не получится!" С нами - получится! - заявили организаторы праздничного вечера. И, действительно, получилось.

Каждое лето уникальный проект "Театральный Петербург" собирает театры города на открытой сцене на Малой Конюшенной улице, а теперь на сцене Театра Эстрады - на Большой Конюшенной - провели новогодний театральный гала-тур.

Кто-то приготовил веселые "капустные" номера (блеснул театр Семена Спивака!), а кто-то - отрывки из премьерных постановок сезона - драматических, музыкальных.

Открывал и закрывал вечер Музыкальный Театр Детей Марины Ланда, которому в этом году исполнилось 25 лет. Недавно ребята выступали на Новой сцене Александринского театра - пели песни из знаменитых мультфильмов "Смешарики", "Летающие звери", "Малышарики", а еще участвовали в концерте фестиваля Владимира Спивакова "Москва встречает друзей" и в премьере спектакля Антона Адасинского "Золото" во МХАТе имени Горького.

Большинство театров оказались юбилярами: в этом сезоне отметили круглые даты. Так, Театру "На Литейном" исполнилось 110 лет, Эстраде - 80, "Алеко" - 10, а Театр Дождей в январе отметит 30-летие.

Легендарный Театр музыкальной комедии, единственный театр, который работал в осажденном Ленинграде все 900 дней блокады и еще вел шефскую работу на фронте, в госпиталях, отметил осенью 90-летие. Здесь зарождался российский мюзикл, гремели постановки Владимира Воробьева "Свадьба Кречинского", "Дело", "Труффальдино", а сегодня постоянные аншлаги на яркие оперетты и мюзиклы.

Клоун-мим-театр "Мимигранты" уже 30 лет работает в жанре пантомимы и клоунады, особая гордость - статуэтку "Золотой клоун" за спектакль "Комедия с убийством" им вручал сам Юрий Никулин. "Мимигранты" подготовили коллаж из сатирических рассказов про Нью-Йорк, "Алеко" - отрывки из нового мюзикла "TITANIC. Рейс 14-01", "Зазеркалье" - музыкальную "открытку" с мировыми хитами. "Комик-Трест" веселил замечательными номерами и удивительными фокусами.

Театр имени В.Ф. Комиссаржевской представляла заслуженная артистка России Валентина Панина. Вместе с молодыми актерами Театра "На Литейном" на сцене исполнял рэп худрук - директор Сергей Морозов.

Артисты Молодежного театра на Фонтанке вышли с портретами реформаторов сцены - Станиславского, Михаила Чехова и Антон Палыча и, конечно, своего художественного руководителя Семена Спивака - "наставника и учителя, блаженного Симеона".

"Ведем жизнь уединенную", - рассказывали они про свой театр, поведали о "предлагаемых обстоятельствах" и любимом зрителе. В 2020 году здесь отметят несколько дат: театру исполнится 40 лет, Спиваку - 70, из которых 30 он работает в Молодежном.

Самый маленький театр города - "Театр Двух" (дуэт экс-актрис знаменитого театра "Лицедеи" - Аника Быкова и Инна Егорова, прогремевшие дилогией "Пила вино и хохотала. Красное", "Пила вино и хохотала. Белое") показал отрывок из постановки "Хохотуй".

Актеры отметили героизм зрителей - просидеть на одном месте около четырех часов! Нелегко, поди… Для публики приготовили сюрпризы. Счастливчики получили подарки - оригинальные, смешные, практичные. Кому-то достался красивый зонтик (в Питере декабрьский дождь) или сумка-шоппер, билеты на спектакли, а кому-то вручили "официальные документы": первый в очереди в буфет в антракте, первый в гардероб.

Год театра завершается, театральный марафон в Петербурге - продолжается.