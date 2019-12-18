А пока что моря в Петербурге практически не видно. В приморском, по сути, городе нет ни одной достойно оборудованной морской набережной для променада, нет и цивилизованных пляжей.
Представители малого бизнеса, которые пытались было брать в аренду куски побережья Финского залива, чтобы наладить там коммерческие услуги на период летнего сезона, быстро отказались от этой затеи. Понятно почему. Непредсказуемое и зачастую слишком короткое петербургское лето не дает бизнесу возможности окупить вложенные затраты. А у городского бюджета при сегодняшнем неопределенном статусе пляжей тоже нет возможности выделять средства на их благоустройство. Вот и получается, что целые полосы прибрежной земли в Курортном, Приморском, Петродворцовом и других районах остаются пляжами лишь по названию. Зачастую весьма выразительными (например, "Ласковый" или "Жемчужный"), но на деле не имеющими ничего общего с этими именами. Пляжи замусоривают, то и дело на их территорию посягают девелоперы, но законного статуса "объект благоустройства" у них нет, а потому и заниматься их благоустройством городу и не хочется, и не на что.
Переломить ситуацию удастся, если будет принят новый закон, определяющий правовой статус пляжа как объекта городского благоустройства, считают депутаты.
С позицией парламентариев согласны и градозащитники. Красимир Врански, координатор движения "Красивый Петербург", утверждает:
- Новый закон необходим, чтобы упростить процедуру ухода за пляжами. Несколько лет, с тех пор как Петербург пережил ряд необычно жарких и длительных летних сезонов, в городе стали говорить о том, что пляжам необходимо благоустройство: надо подвести воду для оборудования туалетов и душей, устроить подъездные дорожки, места сбора мусора и вывоз его. Когда в Курортный район выезжало до миллиона человек в день, уход за пляжами превращался в настоящее бедствие. В Красносельском районе и до сего дня районная администрация регулярно вынуждена проводить субботники, привлекая волонтеров к уходу за пляжами, чтобы содержать их в порядке.
Пагубная традиция, которая сложилась с 60-х годов прошлого века, заключается и в том, что вдоль берега принято устраивать дороги и трассы. В результате самые привлекательные для рекреации локации остаются недоступны жителям. И традиция эта, увы, продолжается.
- Сейчас, например, мы вынуждены протестовать против наезда застройщиков на зону пляжа "Жемчужный", - говорит Красимир Врански. - Акция "Право на берег" направлена против застройщика, который хочет отрезать кусок пляжа для сооружения дороги.
По замыслу законодателей, на пляжах должны появиться бесплатные шезлонги, скамейки, площадки для проведения активных игр и культурно-массовых мероприятий, а также специальные зоны для принятия солнечных ванн.
Кроме того, авторы документа предлагают сделать все городские пляжи доступными и для людей с ограниченными возможностями. Выполнить такую задачу, по мнению разработчиков законопроекта, будет несложно: достаточно оснастить пляжные зоны настилами и пандусами, в том числе - для спуска к воде. Если новый закон будет принят, люди с ограниченными возможностями смогут добираться до пляжей на социальном такси.
Директор центра экспертиз "Эком" Александр Карпов замечает, что составленный несколько лет назад официальный список пляжей Петербурга включал порядка 30 названий, а реальное количество мест отдыха у воды, куда приезжают петербуржцы, - около 120.
- Я не понимаю, стоит ли перекладывать ответственность за содержание пляжей на комитет по благоустройству, который и так сейчас завален многочисленными дополнительными нагрузками, - говорит он. - На мой взгляд, в вопросах содержания пляжей разумнее продумать рациональное сочетание участия частного бизнеса и городского бюджета. Чтобы, например, проход на пляж и туалеты были бесплатными, а услуги крытых, но временных спортивных сооружений предоставлялись горожанам за деньги.
Кроме того, по мнению эксперта, не следует ограничиваться акваторией только Финского залива - в Невском и Колпинском районах, например, важно задействовать потенциал Невы и малых водоемов.
В правительстве Санкт-Петербурга заявили, что главный акцент в новом генеральном плане Петербурга будет сделан на развитие комфортной городской среды. Надо полагать, что городские пляжи, как одна из важнейших рекреационных зон приморского мегаполиса, займет в этом плане не последнее место.