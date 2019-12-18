Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили отнести городские пляжи к объектам благоустройства. Законопроект уже принят в первом чтении большинством голосов. Сейчас он находится на доработке, но когда будет одобрен, Северная столица России, задуманная ее основателем как город на берегу Балтийского моря, сможет наконец-то развернуться к нему лицом.

А пока что моря в Петербурге практически не видно. В приморском, по сути, городе нет ни одной достойно оборудованной морской набережной для променада, нет и цивилизованных пляжей.

Представители малого бизнеса, которые пытались было брать в аренду куски побережья Финского залива, чтобы наладить там коммерческие услуги на период летнего сезона, быстро отказались от этой затеи. Понятно почему. Непредсказуемое и зачастую слишком короткое петербургское лето не дает бизнесу возможности окупить вложенные затраты. А у городского бюджета при сегодняшнем неопределенном статусе пляжей тоже нет возможности выделять средства на их благоустройство. Вот и получается, что целые полосы прибрежной земли в Курортном, Приморском, Петродворцовом и других районах остаются пляжами лишь по названию. Зачастую весьма выразительными (например, "Ласковый" или "Жемчужный"), но на деле не имеющими ничего общего с этими именами. Пляжи замусоривают, то и дело на их территорию посягают девелоперы, но законного статуса "объект благоустройства" у них нет, а потому и заниматься их благоустройством городу и не хочется, и не на что.

Переломить ситуацию удастся, если будет принят новый закон, определяющий правовой статус пляжа как объекта городского благоустройства, считают депутаты.

С позицией парламентариев согласны и градозащитники. Красимир Врански, координатор движения "Красивый Петербург", утверждает:

- Новый закон необходим, чтобы упростить процедуру ухода за пляжами. Несколько лет, с тех пор как Петербург пережил ряд необычно жарких и длительных летних сезонов, в городе стали говорить о том, что пляжам необходимо благоустройство: надо подвести воду для оборудования туалетов и душей, устроить подъездные дорожки, места сбора мусора и вывоз его. Когда в Курортный район выезжало до миллиона человек в день, уход за пляжами превращался в настоящее бедствие. В Красносельском районе и до сего дня районная администрация регулярно вынуждена проводить субботники, привлекая волонтеров к уходу за пляжами, чтобы содержать их в порядке.

Пагубная традиция, которая сложилась с 60-х годов прошлого века, заключается и в том, что вдоль берега принято устраивать дороги и трассы. В результате самые привлекательные для рекреации локации остаются недоступны жителям. И традиция эта, увы, продолжается.

- Сейчас, например, мы вынуждены протестовать против наезда застройщиков на зону пляжа "Жемчужный", - говорит Красимир Врански. - Акция "Право на берег" направлена против застройщика, который хочет отрезать кусок пляжа для сооружения дороги.

Северная столица, задуманная ее основателем, как город на берегу Балтийского моря, сегодня таковым не является

По замыслу законодателей, на пляжах должны появиться бесплатные шезлонги, скамейки, площадки для проведения активных игр и культурно-массовых мероприятий, а также специальные зоны для принятия солнечных ванн.

Кроме того, авторы документа предлагают сделать все городские пляжи доступными и для людей с ограниченными возможностями. Выполнить такую задачу, по мнению разработчиков законопроекта, будет несложно: достаточно оснастить пляжные зоны настилами и пандусами, в том числе - для спуска к воде. Если новый закон будет принят, люди с ограниченными возможностями смогут добираться до пляжей на социальном такси.

Директор центра экспертиз "Эком" Александр Карпов замечает, что составленный несколько лет назад официальный список пляжей Петербурга включал порядка 30 названий, а реальное количество мест отдыха у воды, куда приезжают петербуржцы, - около 120.

- Я не понимаю, стоит ли перекладывать ответственность за содержание пляжей на комитет по благоустройству, который и так сейчас завален многочисленными дополнительными нагрузками, - говорит он. - На мой взгляд, в вопросах содержания пляжей разумнее продумать рациональное сочетание участия частного бизнеса и городского бюджета. Чтобы, например, проход на пляж и туалеты были бесплатными, а услуги крытых, но временных спортивных сооружений предоставлялись горожанам за деньги.

Кроме того, по мнению эксперта, не следует ограничиваться акваторией только Финского залива - в Невском и Колпинском районах, например, важно задействовать потенциал Невы и малых водоемов.

В правительстве Санкт-Петербурга заявили, что главный акцент в новом генеральном плане Петербурга будет сделан на развитие комфортной городской среды. Надо полагать, что городские пляжи, как одна из важнейших рекреационных зон приморского мегаполиса, займет в этом плане не последнее место.