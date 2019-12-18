В Петербурге на продажу выставлено порядка 50 исторических каминов. Частники продают их как самовывозом, так и в разобранном виде с доставкой по всей стране. В доказательство того, что камин действительно антикварный, предоставляются клейма заводов-изготовителей. Проблема в том, что из-за активности жильцов исторические дома в Петербурге лишаются уникального наполнения.

В Петербурге исторические здания делятся на два типа: дома-памятники и здания без охранного статуса. В домах-памятниках разбирать камины, отрывать лепнину или витражи запрещено. Если жильцов поймают, их могут привлечь к административной ответственности. Гипотетически.

По факту ситуация другая. Например, когда неизвестные выставили на продажу балясины из дома Лермонтова на Садовой, общественность возмутилась. Все-таки в этом здании жил знаковый российский поэт, дом относится к памятникам регионального значения. Но никаких санкций в отношении продавцов не последовало.

Периодически с домов-памятников продают двери, витражи. Каждый раз краеведы и градозащитники называют происходящее варварством. В КГИОП с позицией общественности соглашаются. Но привлечь к ответственности торговцев историческими ценностями крайне сложно, особенно если предметы охраны находятся внутри квартиры. А внутренняя отделка в домах-памятниках нередко представляет огромную ценность, здесь остаются лепнина, витражи и, конечно, камины.

В домах-памятниках собственнику нужно поддерживать декор в надлежащем состоянии. Например, владелец не должен сбивать лепнину, зато в его обязанность входит регулярно очищать ее от грязи и пыли.

В КГИОП подчеркивают, что даже если ценный элемент отделки не включен в предмет охраны, но находится в здании-памятнике, то собственнику необходимо согласовывать с КГИОП любые работы в квартире. При этом если отсутствуют данные о том, есть ли в квартире убранство, подлежащее охране, сотрудники КГИОП могут прийти в гости и лично в этом удостовериться.

По закону, уверены эксперты, все, что находится в квартире, является собственностью владельца

Но если теоретически все понятно, то на практике у сотрудников КГИОП нет доступа в квартиры граждан и они не могут проверить исполнение закона. Кроме того, интерьеры в исторических домах мало изучены: если состояние лестниц и других мест общего пользования специалистам еще как-то известно, то наполнение квартир различными элементами, которые необходимо охранять, оказывается неясным. То есть даже если отдельный жилец разберет камин в своей комнате в доме-памятнике, то никто его за руку не поймает, ведь точно никто не знает, что такой камин в квартире есть и наличие элемента охраны никак не задокументировано.

Сотрудники КГИОП сами регулярно мониторят сайты объявлений. Так, они увидели объявление о продаже голландской печи за 880 тысяч рублей. Предмет явно имел историческую ценность. Чиновники обратились в полицию и к администрации сайта "Авито", где было размещено объявление. Но поймать за руку продавца не удалось.

Зачастую продавцы стараются сохранять инкогнито. Так, мужчина по имени Юрий продает на "Авито" камин начала XIX века за 280 тысяч рублей. Юрий утверждает: камин разобран, его нужно вывозить от одного из домов недалеко от станции метро "Московская". Но этот район застраивался уже в ХХ веке, а камин явно везли из центра. А адреса дома, где был изначально установлен камин, продавец не называет.

Без всякого стеснения камин из дома N 13/48 по Потемкинской улице продает петербуржец по имени Роман. Цена вопроса 220 тысяч рублей. Роману нечего бояться - дом относится к рядовой застройке, ответственности за демонтаж камина нет. Точно так же открыто продает камин из дома N 9 по 6-й Советской улице некий Тимур, причем за эту печь мужчина хочет всего 50 тысяч рублей. Низкая цена объясняется тем, что сам камин покупателю нужно вначале разобрать.

С точки зрения закона продажа таких каминов совершенно легальна. Как сообщили "РГ" в жилищном комитете, когда в домах появилось централизованное отопление, камины фактически превратились в предмет декора.

Мнение

Виталий Пичугин, адвокат, доцент Финансового университета при правительстве РФ:

- Поскольку камины являются декорацией, собственники могут свободно распоряжаться своим имуществом. Все, что находится в квартире, является собственностью гражданина, которой в соответствии с Конституцией РФ он может свободно распоряжаться.