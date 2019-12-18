В деревне Химози Ленинградской области прямо у въезда в город в благополучном с виду трехэтажном коттедже творились чудовищные вещи. Здесь жили грязные голодные дети, отец годами насиловал родную дочь, а в комнатах хранился оружейный арсенал.

О том, что в Химози происходит что-то страшное, стало понятно накануне, когда к коттеджу подъехал ОМОН. Как оказалось, в нем хранилось оружие - автоматы, пулеметы, гранаты, пистолеты, пули. Из дома вывели мужчину. То был 46-летний отец семейства. Следователи полагают, что именно он держал в страхе свою семью и в течение многих лет насиловал дочь (сейчас девочке 13 лет). Всего же в семье воспитывались восемь детей. Шестеро младших находятся в центральной районной больнице Гатчины. Дети умеют читать, писать, играют в шахматы. Но есть и странности. В частности, ни у кого из них нет документов. Они ни разу не наблюдались у врачей и в школу не ходили. Связь с миром поддерживала только старшая дочь - она посещала воскресную школу.

Как выяснилось, о том, что в деревне Химози живет такая семья, в администрации Гатчинского района не знали. Регистрации в доме не было ни у отца семейства, ни у его детей. Несколько лет назад он предложил своему знакомому поменяться: тот переедет в Петербург, а мужчина с семьей - в коттедж. Сделку официально не оформляли.

Как складывался быт семейства, сейчас выясняют следователи. Уже известно, что дети спали на нарах, вместо постельного белья у них были грязные тряпки. На кухне - только плита и стол с тазами и мисками. Игрушек у детей не было.

Отец семейства задержан, а мать детей госпитализирована. В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области говорят, что в целом состояние здоровья детей опасений не вызывает. Но пока ни следователи, ни психологи не знают, что творится в их душах и что им пришлось пережить за те годы, пока эту семью никто не замечал.