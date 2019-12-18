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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге из-за угрозы наводнения приготовились закрыть дамбу

Текст: Мария Голубкова ( Санкт-Петербург)

В ночь на четверг в Северной столице может начаться нагонное наводнение. Как сообщает дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается усиление ветра в порывах до очень сильного и подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений.

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- По разработанному плану в 11 часов утра комплекс защитных сооружений переведен в режим готовности к закрытию затворов всех водопропускных отверстий, - сообщили в дирекции, - Судоходство по Кронштатскому корабельному фарватеру останавливается по распоряжению капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в 15.00.

Предполагается, что примерно в это время начнется движение защитных затворов на закрытие КЗС. Однако если погода будет меняться, в плане действий возможны корректировки.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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