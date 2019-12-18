В Петербурге ограбили отделение банка "Восточный"

Петербургская полиция ищет злоумышленников, которые под угрозой ножа и автомата ограбили отделение банка "Восточный" на улице Савушкина. Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел накануне, причем в такое время, что без пострадавших обошлось только чудом.

- Около 19.45 двое неизвестных злоумышленников ворвались в отделение финансовой организации, где, угрожая ножом и предметом, похожим на автомат, совершили хищение денежных средств в размере пяти миллионов рублей, - рассказали в главке.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ "разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере".

В данном случае имеют место оба отягчающих обстоятельства - для статей этой категории размер ущерба свыше одного миллиона рублей признается "особо крупным". Виновным может грозить от семи до 12 лет лишения свободы.