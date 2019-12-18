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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В пожаре страстей

В Петербурге поставили "Эсмеральду" Даргомыжского
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
Камерный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" поразил меломанов постановкой раритета: опера Даргомыжского "Эсмеральда" стала одним из самых значительных событий сезона.
Художник Вячеслав Окунев сумел превратить небольшую сцену театра в эпическое полотно. Фото: spbopera.ru Художник Вячеслав Окунев сумел превратить небольшую сцену театра в эпическое полотно. Фото: spbopera.ru
Художник Вячеслав Окунев сумел превратить небольшую сцену театра в эпическое полотно. Фото: spbopera.ru

Композитор написал "Эсмеральду" в юности, это было первым его произведением большой формы. Может, именно поэтому современники не оценили оперу по достоинству. После нескольких показов она сошла со сцены. "Эсмеральде" вообще крайне не повезло со сценической судьбой: спустя столетие, уже в начале 50-х годов ХХ века, ее поставили было в Михайловском театре, но после нескольких неудачных показов она также сошла со сцены.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Художественный руководитель и главный режиссер "Санктъ-Петербургъ Оперы" Юрий Александров взялся за это произведение не "вдруг". Открытие для современной публики несправедливо забытых опер - одно из важнейших направлений в деятельности этого театра, если угодно, - миссия.

Режиссер признается: он влюбился в партитуру. И сумел влюбить в нее всех участников спектакля. Видимо, именно эта влюбленность - по-юношески пылкая, восторженная - превратила новую "Эсмеральду" в настоящий шедевр.

Арии Эсмеральды и Фролло, дуэты и роскошные хоровые сцены сделали оперу практически конгениальной великому роману Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Интересно, что инсценировку для оперы в свое время написал сам Гюго, а Даргомыжский перевел ее на русский язык.

В театре нашлось аж три состава исполнителей главных партий. Я видела спектакль с юной Александрой Ляпич. Поразительно, как молодая вокалистка сумела справиться с труднейшей задачей. Никаких натужно-оперных усилий даже в самых сложных местах. Артистка интонирует так естественно, так органично и так точно, что кажется, будто она и в жизни существует с таким вот "легким дыханием". Она порхает по сцене как мотылек, и только жестокая любовь и непоколебимая верность первому чувству превращают ее в финале в настоящую Жанну д Арк.

Открытие для публики несправедливо забытых опер - одно из важных направлений в деятельности этого театра

Великолепен в роли Клода Фролло Антон Морозов. Тот единственный шаг, что отделяет любовь от ненависти, ему приходится проделать не единожды. И смятение чувств, борьба с собственной греховностью, вожделение, зависть, стыд и спеты, и сыграны артистом очень убедительно.

Художник спектакля Вячеслав Окунев сумел превратить небольшую сцену театра в эпическое полотно. Фрагменты собора, кажется, живут независимой от прихожан жизнью. Сцена, когда Фролло бьется в приступе страсти, пожираемый изнутри адским огнем, решена выразительной метафорой: его фигуру вдруг начинают хватать непонятно откуда взявшиеся дьявольские руки.

Фото: A.Bofill/ Gran Teatre del Liceu
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Вообще накал страстей в спектакле зашкаливает. Но при этом Юрий Александров признался, что для него "Эсмеральда" - не картина маслом, а нежная пастель, опера-романс, чья прозрачная музыкальность необычайно совпадает с самим духом Петербурга - с его стройностью, строгостью, утонченностью. Этот стиль отличает и звучание оркестра под управлением Максима Валькова.

Особых похвал заслуживает хор. Собственно, его безошибочно можно было бы назвать и балетной группой: изображаемая им массовка до комизма точно передает психологию толпы - она неслучайно обряжена в средневековые маски. Здесь нет людей. Здесь только "общественное мнение".

И когда в финале в пламени пожара погибает прекрасный собор, мы понимаем, что вместе с ним в огне сгорает все: красота, любовь, надежды на счастье.

Этот финал постановщики придумали задолго до пожара, что случился в 2019 году в Нотр-Дам де Пари.

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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