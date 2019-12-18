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18.12.2019 13:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В час пик на электричке

В Петербурге создадут аналог Московского центрального кольца
Текст: Алексей Михайлов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 285(8043)
Железнодорожный транспорт предполагается сделать основой транспортной системы и пассажироперевозок в Петербурге. Городские власти намерены включить электрички в систему внутригородского общественного транспорта и называют это "одним из самых перспективных вариантов его развития". Об этом говорилось на итоговом заседании по развитию железнодорожного транспорта в Смольном. На поддержку программы развития транспортной инфраструктуры города направлен принятый в декабре закон об инвестиционном налоговом вычете, который позволит возмещать расходы, связанные с инвестициями в основные средства.

Согласно концепции, к 2030 году будут запущены городские электрички, которые снизят нагрузку на улично-дорожную сеть, что сделает поездки в общественном транспорте более комфортными для пассажиров. Речь идет о том, чтобы организовать два полукольцевых маршрута движения городской электрички и построить девять новых транспортно-пересадочных узлов.

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Первый маршрут пройдет от железнодорожной станции Белоостров Выборгского направления вдоль северного побережья Финского залива, пересекая Московское, Витебское и Балтийское направления. Там же предполагается построить новую железнодорожную ветку через аэропорт Пулково. Второй маршрут начнется от станции Токсово Приозерского направления, пересечет Московский, Витебский и Балтийский узлы с выходом на Сосновоборское направление до станции Ораниенбаум. Это позволит улучшить сообщение между городом и аэропортом Пулково, сделать более доступными Сестрорецкое направление, бизнес-кластер "Лахта-Центр", курортные зоны и исторические достопримечательности региона. При этом размеры движения электропоездов предполагается увеличить до 90 пар в сутки, а интервал движения поездов в часы пик составит 10 минут. Как отмечают авторы концепции, все это позволит довести пассажиропоток Санкт-Петербургского железнодорожного узла до 142,4 миллиона пассажиров - в 1,8 раза больше, чем его нынешний объем.

Фото: ryanking999 / istockphoto
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Эксперты в целом одобряют данную инициативу. По их мнению, железнодорожный транспорт имеет очевидные плюсы, недаром железнодорожные связи между периферийными агломерациями действуют во многих городах мира.

- Электричка доставляет пассажиров четко по расписанию, этому не помешают пробки, которые часто возникают на автомобильных трассах, - отметила Наталья Журавлева, завкафедрой "Экономика транспорта" Государственного университета путей сообщения. - Время и стоимость проезда вполне сопоставимы с другими видами транспорта, при этом поездки по железной дороге, как правило, комфортнее.

Роль железной дороги в Петербурге необходимо повысить, соглашается председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Но, по его мнению, в Северной столице нет возможных или потенциальных сквозных маршрутов через центр города.

- Там действительно есть полукольцо, которое могло бы стать аналогом Московского центрального кольца, - считает эксперт. - Насколько его можно разгрузить от идущих в порт поездов, остается вопросом. Но экспертные оценки показывают, что сделать это реально.

Экономика Транспорт Железные дороги Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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