Жители Поморья останутся без ледовых переправ до Нового года

Из-за теплой для декабря погоды на многих реках Архангельской области до сих пор не появился устойчивый ледовый покров. Как сообщило правительство области, морозы и ледостав по прогнозам ожидаются только к Новому году.

Поскольку реки никак не замерзнут, во многих привычных местах невозможно навести ледовые переправы, которые в зимнее время обеспечивают бесперебойное сообщение со всеми уголками Поморья. Пока их удалось открыть только на севере области - в Мезенском районе. Обычно в декабре ледовые переправы работают уже по всему региону.

Обследование рек с беспилотника показало, что ситуация на них отличается. Так, Устья и Кокшеньга покрылись льдом почти на всем протяжении, за исключением устьев. На Ваге сохраняется рост уровня воды, а открытые участки перемежаются ледовыми "островками". Осенний ледоход сломал мост через эту реку, дорожники оперативно его отремонтировали, но вода снова смыла сооружение.

В Паленьге Пинежского района уже начали заливать ледовую переправу через Пинегу, но один водитель выехал на нее раньше времени, несмотря на запрещающие знаки, и проломил лед своим автомобилем. Образовалась прорубь, которую сложно снова заморозить. Как сообщила дорожная служба, с нарушителя взыщут стоимость дополнительных работ.

В районе Архангельска на Северной Двине наблюдаются большие участки открытой воды - редкость для зимы. Жителей островных территорий в город и обратно доставляют буксиры.

По данным Севгидромета, появление ледового покрова на главных водных артериях области - Северной Двине, Ваге и Онеге - прогнозируется не раньше 25 декабря. До тех пор об организации переправ говорить не приходится. Тем временем жителям глубинки надо закупать продукты и подарки к новогодним праздникам. Если начнет подмораживать, буксиры и паромы ходить не смогут, а ледовая переправа появится не сразу, и в этот промежуток времени заречные территории будут отрезаны от "большой земли".

- Муниципалитетам необходимо создать на островных территориях запасы продуктов и товаров первой необходимости, а также предусмотреть оказание помощи населению, - призвал руководитель областного агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров.