Новости

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии 18:14
Из Онежского озера на окраине Петрозаводска достали тело женщины 18:05
В полпредстве СЗФО дали оценку череде анонимных минирований судов и ТЦ 17:42
МИД РФ объяснил причины задержания японских рыбаков 17:40
Названа новая версия гибели актера Дмитрия Марьянова 17:37
Вышел первый трейлер "Пальмы" - "русского "Хатико" 17:36
Белгородских газовиков отправили под арест за взрыв дома 17:35
В Томске создали онлайн-карту торгующих нелегальным алкоголем магазинов 17:29
Превосходящие силы: модернизацию российской армии оценили в Дании 17:21
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено 17:19
Миронов предложил потратить остатки бюджета на 13-е зарплаты и пенсии 17:17
В ЛНР узаконили границы в пределах Луганской области 17:17
В четверг в столице возможен ураган 17:12
Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы 17:10
Меркель выступила против санкций в отношении "Северного потока-2" 17:09
Количество фальсифицированного цемента в РФ сократилось на 60 процентов 17:08
Приедет ли в Россию кроссовер Kia XCeed 17:01
Жириновский призвал спрятать алкоголь в магазинах 16:52
РФ призвала ОБСЕ "помочь" Зеленскому с допуском журналистов на Украину 16:47
Жители Поморья останутся без ледовых переправ до Нового года 16:47
Клинцевич: Россия готова отразить возможную агрессию со стороны НАТО 16:41
В Крыму новая республиканская больница откроется в июле 2020 года 16:38
В Крыму дайверы устроят хоровод у подводной елки 16:37
Борис Джонсон запретил британским министрам посещать Давосский форум 16:28
Меркель пока не видит возможности для снятия санкций с России 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 16:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жители Поморья останутся без ледовых переправ до Нового года

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Из-за теплой для декабря погоды на многих реках Архангельской области до сих пор не появился устойчивый ледовый покров. Как сообщило правительство области, морозы и ледостав по прогнозам ожидаются только к Новому году.

Поскольку реки никак не замерзнут, во многих привычных местах невозможно навести ледовые переправы, которые в зимнее время обеспечивают бесперебойное сообщение со всеми уголками Поморья. Пока их удалось открыть только на севере области - в Мезенском районе. Обычно в декабре ледовые переправы работают уже по всему региону.

В регионах СЗФО продолжат бороться с последствиями паводка

Обследование рек с беспилотника показало, что ситуация на них отличается. Так, Устья и Кокшеньга покрылись льдом почти на всем протяжении, за исключением устьев. На Ваге сохраняется рост уровня воды, а открытые участки перемежаются ледовыми "островками". Осенний ледоход сломал мост через эту реку, дорожники оперативно его отремонтировали, но вода снова смыла сооружение.

В Паленьге Пинежского района уже начали заливать ледовую переправу через Пинегу, но один водитель выехал на нее раньше времени, несмотря на запрещающие знаки, и проломил лед своим автомобилем. Образовалась прорубь, которую сложно снова заморозить. Как сообщила дорожная служба, с нарушителя взыщут стоимость дополнительных работ.

В районе Архангельска на Северной Двине наблюдаются большие участки открытой воды - редкость для зимы. Жителей островных территорий в город и обратно доставляют буксиры.

По данным Севгидромета, появление ледового покрова на главных водных артериях области - Северной Двине, Ваге и Онеге - прогнозируется не раньше 25 декабря. До тех пор об организации переправ говорить не приходится. Тем временем жителям глубинки надо закупать продукты и подарки к новогодним праздникам. Если начнет подмораживать, буксиры и паромы ходить не смогут, а ледовая переправа появится не сразу, и в этот промежуток времени заречные территории будут отрезаны от "большой земли". 

- Муниципалитетам необходимо создать на островных территориях запасы продуктов и товаров первой необходимости, а также предусмотреть оказание помощи населению, - призвал руководитель областного агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья
В Госдуме рассказали о предстоящей встрече Путина с парламентариями
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Ракета "Союз" с телескопом CHEOPS стартовала с космодрома Куру
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств