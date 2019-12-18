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18.12.2019 10:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, регулирующий рост тарифов на газ в Республики Крым и Севастополе до 1 июля 2021 года.

Изначально с 1 января 2020 года планировалось ввести экономически обоснованные цены на газ, уровняв оптовые и розничные цены на топливо в Крыму и ЮФО. Для крымчан это означало бы резкий скачок цен.

Фото: Ольга Котенева/ РГ
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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он позволит сократить перекрестное субсидирование между различными группами потребителей двух субъектов федерации полуострова, а также довести оптовые цены реализации газа до уровня, обеспечивающего минимальную рентабельность закупочной деятельности регионального поставщика газа. К слову, оптовая цена на газ, добываемый крымским госпредприятием "Черноморнефтегаз", с 1 января 2019 года повысились на 11,7 процента, а с 1 июля - еще на 11,7 процента. При этом рост конечной цены на газ для населения в нынешнем году составил с 1 января 8,4 процента, с 1 июля - 7,5.

- Законопроект касается продления срока действия особенностей госрегулирования тарифов на газ на территории Республики Крым и города Севастополя, - пояснил депутат Госдума РФ Андрей козенко. - Это позволит постепенно вывести сферу на уровень хотя бы минимальной рентабельности.

Ранее по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова в ФАС России внесено предложение о продлении особенностей тарифного регулирования для полуострова до 1 января 2026 года. Это позволит снизить финансовую нагрузку на крымчан при оплате коммунальных услуг. Темп прироста розничной цены на газ для населения будет снижен в два раза - он составит от 3 до 4 процентов каждые шесть месяцев вместо 11,7 процента каждые полгода до 1 июля 2021 года.

Напомним, на сегодняшний день юридические лица, работающие на полуострове, платят за газ примерно на пять процентов больше, чем в других регионах ЮФО, а население - на 15 процентов меньше. В 2019 году тариф на газ также увеличивался дважды - с 1 января и с 1 июля.

Экономика ЖКХ Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Крым Законодательная власть Госдума ЮФО Республика Крым Регулирование энерготарифов

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