Как Ростовская область становится логистическим центром Юга России

В Ростове-на-Дону заработал новый логистический терминала класса "А", общей площадью почти семь квадратных километров. Как отметил первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров на его открытии, логистика признана одной из ключевых отраслей новой экономики Дона в "Стратегии-2030". Регион намерен извлечь максимум прибыли из своего географического положения. Поэтому и после 2019 года здесь продолжат строить новые складские и перевалочные мощности для всего ЮФО и СКФО.

"Северо-Кавказское логистическое предприятие" (СКЛП), вложившее в этот проект более 344 миллионов рублей, создано в 1976 году как крупнейший складской распределительный центр потребительской кооперации на Северном Кавказе. Сегодня оно считается является одним из крупнейших на юге комплексов, которое предоставляет полный спектр логистических услуг крупным международным, федеральным и местным компаниям. В новом терминале используются новейшие технологии в области логистики с обеспечением уровня обработки грузов 3 PLi, а также полным спектром услуг по ответственному хранению, углубленной обработке и транспортировке грузов, дополнительных сервисных услуг и операций в системе регионального товародвижения.

К слову, это не первый успешный инвестпроект СКЛП за последнее время. В 2017 году компания построила логистический терминал с организацией адресного хранения, углубленной обработкой грузов и расширенным сервисным обеспечением. Тогда объем инвестиций составил 216 миллионов рублей.

- Отсюда продукция будет расходиться по всему Югу России и Северному Кавказу, - отметил Виктор Гончаров на церемонии открытия склада. - В планах региона - дальнейшее строительство логистических терминалов, а также речных портов и перевалочных пунктов, которые имеют стратегическое значение для развития российской экономики.

Как было сказано выше, это далеко не первый крупный логистический проект на Дону, построенный за последнее время. Например, Ростовская область стала первым субъектом РФ, где Яндекс.Маркет открыл свой региональный склад - стоимостью в полмиллиарда рублей. Только в сентябре здесь обработали 30 тысяч грузов. Это позволяет говорить о том, что Ростов стал опорным регионом для продвижения цифровой экономики на юге России, отмечают в донском правительстве.

- И эта компания продолжает инвестировать в логистику, маркетинг и привлечение клиентов, она планирует вдвое увеличить складские мощности и довести объём инвестиций в регион в рамках первого этапа как минимум до миллиарда рублей, - говорит гендиректор "Агентства инвестиционного развития Ростовской области" Игорь Бураков.

А в сентябре под Ростовом открылся крупнейший складской комплекс французского холдинга FM Logistic Восток общей площадью 36 тысяч квадратных метров и с объемом инвестиций в 2,5 миллиарда рублей. Как отмечал Виктор Гончаров, у комплекса очень удачная локализация рядом с международным аэропортом "Платов". Это должно повысить конкурентоспособность Ростовской области в плане логистики и облегчит выход на крупные международные рынки.

- Помимо того, что эти проекты создают новые рабочие места и дают местным бюджетом дополнительные налоги, грамотная логистика позволяет нашему бизнесу быть более эффективным. Новые комплексы сокращают издержки и увеличивают прибыльность. А все это дает кумулятивный эффект, еще больше повышая инвестиционную привлекательность региона, - отмечает замгубернатора.