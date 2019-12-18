Кисельные берега: В Крыму сняли на видео тысячи медуз

Фотограф Андрей Сафонов заснял, как в декабре Балаклавскую бухту Крымского полуострова заполонили медузы. Видео уникального для зимнего Крыма явления представлено на странице РИА Новости в Instagram а также на странице самого фотографа.
Летом этого года на черноморском побережье Крыма уже наблюдали скопления медуз. Ученые не видят в увеличении медуз в прибрежных водах какой-либо аномалии. Биологи связывают этот факт как размножением и пищевыми миграциями медуз, так и с течением.
По данным крымского гидрометцентра, сейчас температура воды у берегов Севастополя, в границах которого находится Балаклавская бухта, составляет 11 градусов.
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Нашествие медуз!😱 Видео в карусели! Мои сегодняшние сторис абсолютные рекордсмены в плане просмотров и репостов!) Для меня такое зрелище тоже стало шок-контентом.) Не люблю медуз😖, но сегодняшние кисельные берега были прекрасны!😍 Олька спросила, смог бы я заныруть к медузам за тыщу баксов!😆 Как думаете, что я ответил?)) Помню по MTV шла классная передача, где прохожим предлагали разные долларовые суммы за всякую ерунду, типа съесть таракана и тому подобное.) Вот сейчас Балаклава - идеальное место для съёмок нового сезона такого шоу.😄 А вы б за сколько поплавали в этой каше?😄