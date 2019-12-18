Кисельные берега: В Крыму сняли на видео тысячи медуз

Фотограф Андрей Сафонов заснял, как в декабре Балаклавскую бухту Крымского полуострова заполонили медузы. Видео уникального для зимнего Крыма явления представлено на странице РИА Новости в Instagram а также на странице самого фотографа.

Летом этого года на черноморском побережье Крыма уже наблюдали скопления медуз. Ученые не видят в увеличении медуз в прибрежных водах какой-либо аномалии. Биологи связывают этот факт как размножением и пищевыми миграциями медуз, так и с течением.

По данным крымского гидрометцентра, сейчас температура воды у берегов Севастополя, в границах которого находится Балаклавская бухта, составляет 11 градусов.