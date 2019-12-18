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18.12.2019 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС предупредило о сходе лавин в горах Кубани и Адыгеи

Текст: Анна Юркова

Управления МЧС по Краснодарскому краю и Республике Адыгея распространили экстренные предупреждения об опасности в горах.

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"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 18.00 по московскому времени 17 декабря до вечера 20 декабря в горных районах Кубани и Адыгеи свыше 2500 метров лавиноопасно", - рассказали в ведомстве.

Спасатели предупредили туристов и жителей о соблюдении мер безопасности. В первую очередь не следует выходить в горы в снегопад, при восхождении нужно следить за изменением погоды. Также нужно избегать участков с возможным сходом лавин: чаще всего они образуются на склонах крутизной более 30 градусов, при 45 градусах лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея

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