МЧС предупредило о сходе лавин в горах Кубани и Адыгеи

Управления МЧС по Краснодарскому краю и Республике Адыгея распространили экстренные предупреждения об опасности в горах.

"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 18.00 по московскому времени 17 декабря до вечера 20 декабря в горных районах Кубани и Адыгеи свыше 2500 метров лавиноопасно", - рассказали в ведомстве.

Спасатели предупредили туристов и жителей о соблюдении мер безопасности. В первую очередь не следует выходить в горы в снегопад, при восхождении нужно следить за изменением погоды. Также нужно избегать участков с возможным сходом лавин: чаще всего они образуются на склонах крутизной более 30 градусов, при 45 градусах лавины сходят практически при каждом снегопаде.