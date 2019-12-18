На Кубани зафиксирован рост популярности событийного туризма

Чем можно заняться в Краснодарском крае, когда во всей стране зима? Что появляется нового в туристической сфере? Где узнать заранее о предстоящих интересных событиях в регионе? Об этом мы попросили рассказать и. о. директора ГБУ "Курорты Краснодарского края" Юлию Панькову.

Недавно в крае была создана дирекция событийного туризма. Зачем? Ведь у региона и так имеется три главных козыря для привлечения гостей: море, солнце и пляжи… Или событийный туризм - общемировой тренд?

Юлия Панькова: Событие, или так называемый "ивент", - сегодня действительно повсюду стало мотивирующим фактором в туризме. Когда происходят события, активизируется деятельность всех объектов индустрии отдыха, а потребительский спрос значительно превышает предложение. К тому же для его развития не требуются богатые туристско-рекреационные ресурсы. Предположим, в муниципалитете нет уникальных историко-культурных ценностей и заманчивых рекреационных ресурсов - события как раз будут в помощь. Примеров тому масса по всему миру. В нашей стране имеется общая стратегия событийного развития, которая утверждена до 2035 года.

Да, на Кубани классические виды отдыха - пляжный и семейный - стабильно востребованы на протяжении долгих лет. Но регион может предложить не только это, поэтому по инициативе губернатора Краснодарского края и была создана наша дирекция. В последние годы в край, а именно в Ейский район, стали регулярно приезжать, например, серферы. Все горнолыжники знают, что у нас очень хорошо развиты зимние виды туризма. Именно в это время на курорты Красной Поляны сложно пробиться, спрос на местную лыжню, подъемники и другую инфраструктуру курорта огромен.

Кроме того, начинаем активно развивать MICE-направление. MICE - это рабочий, или деловой, туризм. В Краснодарском крае создана современная инфраструктура для этого, основными площадками рассматриваются Сочи и Краснодар.

А сколько человек может привлечь одно мероприятие?

Юлия Панькова: Смотря какое. К примеру, нынешней весной станица Староминская (у которой, заметим, нет моря и пляжа) с населением чуть более 29 тысяч человек снова смогла привлечь более десяти тысяч туристов к себе в гости - только потому, что здесь состоялся фестиваль кваса.

Он стал настоящим событием сезона: каждый - от мала до велика - смог окунуться в самобытную культуру юга России. Организовал фестиваль местный завод по производству кваса и лимонада. Вобрав все лучшее из наиболее интересных европейских фуд-фестивалей и традиционных кубанских станичных праздников, праздник кваса в Староминской стал ярчайшим событием, на котором были поставлены российские и мировые рекорды. На IV фестивале установили два новых достижения с занесением в Книгу рекордов Гиннесса на "Самый большой стакан с квасом" (более пяти тысяч литров) с последующим угощением квасом участников и созданием "Самой большой "живой" надписи слова "КВАС".

То есть когда мы говорим о событийном туризме, речь идет о привлечении десятков тысяч гостей?

Юлия Панькова: Именно так. Смотрите, открытие курортного сезона на Черноморском побережье всегда привлекает около 50 тысяч туристов, байк-фестиваль "Тамань - полуостров свободы" - около пятнадцати тысяч гостей, зимние фестивали на курортах Красной Поляны (LIVE FEST), "Рождество на Роза Хутор" - не менее десяти тысяч, крупнейший гастрономический фестиваль "О да! Еда!" - более пятнадцати тысяч человек. С экономической точки зрения подобные события очень выгодны территории, на которой они проводятся, и могут приносить существенную прибыль при умелой организации. Взять такие полюбившиеся направления развития туризма в Краснодарском крае - гастро-, этно-, эно- и агротуризм - они способны развивать целые территории. Кроме того, в крае мы оказываем господдержку в виде субсидий, грантов и иных ее форм (на развитие материально-технической базы, благоустройство территории, проведение событийных мероприятий, продвижение и т. д.), благодаря чему многие предприниматели могут успешно развиваться или начать туристический бизнес с нуля.

Малый бизнес ищет в сфере туризма новые ниши...

Юлия Панькова: И они есть! Я считаю, наш край обладает колоссальными ресурсами для развития сельского туризма. Можно выбрать станицу и пожить на природе в деревянном доме, принять участие в покосе, дойке козы или коровы, попробовать экологически чистые продукты, посетить заповедные места рядом. Здесь вам помогут организовать рыбалку и охоту, катание на лошадях, мастер-классы по изготовлению изделий народного промысла и ремесел и так далее. Ну и не будем забывать о том, что одновременно гости узнают все больше о Краснодарском крае, его природе и истории. Сельский туризм позволяет привлечь внимание к историко-культурным ценностям, увидеть ранее неизвестные или забытые этнографические поселения, познакомиться с культурой нашего многонационального народа.

Крупные города - такие, как Краснодар и Сочи - хорошо умеют организовывать подобные мероприятия. А что мешает развиваться event-индустрии в кубанской глубинке?

Юлия Панькова: Разумеется, привлекать туристов легче получается на территории, обладающей развитой инфраструктурой. Сложно собрать 10 тысяч человек в станице, где нет оборудованных площадок и средств размещения, позволяющих комфортно и на достойном уровне организовать масштабное событие. Если не брать во внимание масштабные краевые фестивали сала, вареников и тыквы в станице Атамань, то на данном этапе событийный туризм в глубинке - это камерные мероприятия с численностью до двух-трех тысяч человек. Но и для небольших территорий и это цифра.

Какие яркие, а главное - новые события нас ждут в следующем году?

Юлия Панькова: Традиционно в Краснодарском крае основные событийные мероприятия формируются из числа крупных событий со сложившимися традициями и историей. Это и фестиваль воздухоплавания "Небесная ривьера", и фестивали открытия курортных территорий от Сочи до Ейска, ежегодный геленджикский карнавал, кинофестивали и гастрономические фестивали вина, сыра и арбузов. Список всех мероприятий, которые запланированы на 2020 год, можно посмотреть на сайте событияюга. рф, а также в социальных сетях Instagram, "ВКонтакте" и Facebook.

А в чем, по-вашему, заключается роль событийной дирекции?

Юлия Панькова: Мы собираем и распространяем информацию обо всех мероприятиях, которые происходят в разных муниципалитетах края, чтобы они становились узнаваемыми. Стараемся оказывать максимальную информационную поддержку, занимаемся рекламой наших событий. Туристы могут зайти на портал событияюга.рф, где мы регулярно пополняем событийный календарь. Там можно найти любые меропрития: культурные, спортивные, музыкальные, детские и другие. Событийная дирекция также нужна для того, чтобы закрыть так называемые "серые зоны" межсезонья как раз за счет привлечения дополнительного потока туристов благодаря мероприятиям.