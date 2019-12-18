На Кубани возбудили около 300 дел по обманутым дольщикам

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский считает нецелесообразным снос домов, где живут люди. Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции, которую ежегодно проводится в декабре.

По его словам, одной из основных задач органов прокуратуры и власти края является завершение строительства проблемных объектов и восстановление прав граждан, инвестировавших денежные средства в их возведение.

- С начала масштабной кампании по восстановлению на территории края прав граждан, инвестировавших средства в жилищные объекты, решены проблемы по более 200 многоквартирным домам, защищены права порядка 75 тысяч человек, - сказал Табельский. - Количество обманутых участников долевого строительства, несомненно, сократилось.

По словам прокурора, из почти 300 уголовных дел, возбужденных по фактам нарушений в сфере долевого строительства, в суд осталось направить 100 дел.

- Но дома от этого не будут возводиться быстрее, - убежден Табельский. - Одним из эффективных рычагов на Кубани стал региональный закон о дополнительных мерах по защите прав дольщиков. По нему инвесторам, достраивающим дома, предоставляется ряд компенсаций, в том числе земельные участки без торгов. Это позволило еще в прошлом году исключить из перечня проблемных свыше 40 домов. Еще 69 многоквартирных комплексов с просроченными сроками сдачи ввели в эксплуатацию в этом году. А это 18 728 квартир. Ожидается, что до конца года новоселье справят еще в двух десятках домов.

Напомним, ситуация долгостроями вышла на Кубани из тупика лишь после того, как все ведомства объединились в борьбе с мошенничеством в сфере долевого строительства. Это произошло еще осенью 2017 года. Именно тогда была поставлена задача: изменить подход к контролю за строительством, которое ведется с привлечением средств граждан. "Если застройщик отклоняется от графика на 20-30 процентов, меры должны приниматься сразу, а не спустя девять месяцев", - решили в надзорном ведомстве. Причем, прокуроры провели ревизию не только долгостроев, но и завершенных строек, в ходе проверок было выявлено ряд нарушений.

- Каждый случай тщательно изучался, проводились исследования, назначались экспертизы, - пояснил Сергей Табельский. - По их результатам принималось решение о судьбе объектов, возведенных с нарушениями. Особенно сложная ситуация с теми, где давно живут люди. Принято решение о нецелесообразности сноса тех, что соответствуют всем требованиям безопасности. Если нарушена этажность, то лишние этажи сносятся. Надеюсь, в будущем с подобными проблемами нам не придется сталкиваться.

На встрече с журналистами прокурор края проанализировал действенность публикация в СМИ. "По почти 600 публикациям в средствах массовой информации проводились проверки, каждая четвертая из них была поставлена на контроль. По 60 приняты меры прокурорского реагирования, в том числе инициировано возбуждение 5 уголовных дел", - констатировал Сергей Табельский.

За плодотворное сотрудничество и информационную поддержку по освещению результатов работы прокуратуры края в средствах массовой информации он вручил благодарственные письма журналистам ведущих краевых СМИ, в том числе корреспонденту "Российской газеты".