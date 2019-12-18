Песков назвал одно из главных событий 2019 года

Открытие Крымского моста стало одним из главных событий 2019 года, заявили в Кремле.

"Наверное, навскидку, что-то, что касается нас", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о главных событиях года с точки зрения Кремля. "Главное еще произойдет. Очень важное - Крымский мост, то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост", - заметил он.

"В любом случае, главными должны быть темы, которые связаны с развитием страны и с теми или иными процессами страны", - убежден представитель Кремля. "И международные события, наверное, тоже всегда остаются в поле внимания", - добавил он.

"Конкретные события моментально обозначить очень тяжело", - заключил Песков.