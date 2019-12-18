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18.12.2019 13:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песков назвал одно из главных событий 2019 года

Текст: Кира Латухина

Открытие Крымского моста стало одним из главных событий 2019 года, заявили в Кремле.

Фото: instagram.com/krymsky_bridge
Крымский мост подсветили цветами российского триколора

"Наверное, навскидку, что-то, что касается нас", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о главных событиях года с точки зрения Кремля. "Главное еще произойдет. Очень важное - Крымский мост, то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост", - заметил он.

"В любом случае, главными должны быть темы, которые связаны с развитием страны и с теми или иными процессами страны", - убежден представитель Кремля. "И международные события, наверное, тоже всегда остаются в поле внимания", - добавил он.

"Конкретные события моментально обозначить очень тяжело", - заключил Песков.

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