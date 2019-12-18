Пятилетняя девочка из России заработала на YouTube более миллиарда рублей

Журнал Forbes составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых звезд YouTube, третье место в котором заняла пятилетняя уроженка Краснодарского края Анастасия Радзинская.

На YouTube-канал девочки под названием Like Nastya, открытый в январе 2016 года, подписаны более 15 миллионов человек, а суммарное количество просмотров всех видео приближается к пяти миллиардам.

Совокупное количество подписчиков Анастасии на YouTube и в социальных сетях превышает 107 миллионов человек, а видео были просмотрены около 42 миллиардов раз. Как пишет Forbes, в период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 она заработала примерно 18 миллионов долларов, или почти 1,2 миллиарда рублей.

Сумма высчитывается без учета уплаты налогов и других платежей - расходов на производство контента, агентские выплаты и так далее.

На первом месте в рейтинге Forbes - тоже ребенок. Это восьмилетний Райан Каджи, заработок которого оценивается в 26 миллионов долларов.