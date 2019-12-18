В Евпатории при ремонте набережной пропали сотни миллионов рублей

По результатам проверки Федерального казначейства реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории сопровождалась грубыми нарушениями технологий строительства, проектной документации, а также необоснованным завышением стоимости некоторых стройматериалов. Об этом на своей странице в Facebook написал министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

- Кроме того, по информации заказчика, подрядчику систематически производилась оплата невыполненных работ, - отметил он. - Согласно контракту, заключенному в декабре 2017 года, стоимость объекта составляет порядка 770 миллионов рублей. К лету текущего года выплачено порядка 500 миллионов, а неотработанный аванс - порядка 200 миллионов рублей. По заключению Федерального казначейства, подрядчику неправомерно выплачено около 240 миллионов рублей. Эти материалы переданы в правоохранительные органы.

Храмов подчеркнул, что госзаказчик - государственное казенное учреждение "Инвестстрой РК" - не раз требовал устранить замечания к качеству работ и привести их в соответствие с проектом, но безрезультатно.

- В сентябре заказчик решил расторгнуть контракт одностороннем порядке, а саму набережную оформить как объект незавершенного строительства, - пояснил министр. - По окончании этой процедуры планируется разработать проектную документацию на реконструкцию, поскольку завершать строительство в том состоянии, в котором мы сегодня видим набережную, в том числе из-за необходимости выполнения дополнительных, неучтенных проектом работ, нельзя.

Глава крымского Минстроя отметил, что строительные работы на набережной возобновят после экспертизы проектно-сметной документации с учетом проектных решений, касающихся демонтажа, перестройки и приведения строительных конструкций в соответствие с нормами и правилами.

В свою очередь, глава администрации Евпатории Роман Тихончук уточнил, что реконструкцию набережной возобновят в конце 2020 года.

- Принято решение оформить набережную как объект незавершенного строительства, разработать проектную документацию на реконструкцию, так как завершать строительство в том состоянии, в котором сегодня находится наша променадная зона, нельзя, - отметил Тихончук. - Наш спасательный билет - это договоренность с министерством финансов Республики Крым. Мне удалось добиться повторного финансирования объекта, но для этого нужно разработать проект реконструкции.

Набережную Терешковой закрыли для проведения реконструкции летом 2018 года. Тогдашний мэр Евпатории Андрей Филонов сообщал, что берегоукрепительные работы планируется завершить до лета 2019-го, чтобы затем частично открыть ее для посещения и до конца года завершить благоустройство объекта. Однако этого не произошло.

В проекте реконструкции набережной предусмотрены ремонт и строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 км. Для сохранения отсыпок должны быть созданы искусственные рифы на глубине 3,5-4 метра (каждый длиной 80 метров). Прогулочная зона запланирована одноуровневой из специальных террасных плит из гранита или агломерата.