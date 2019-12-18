В Крыму дайверы устроят хоровод у подводной елки

Дайверы Крыма сделали традицией ежегодную установку подводной елки. В этом году праздник состоится уже в третий раз, сообщает туристический портал Крыма.

На этот раз местом погружения выбраны окрестности Судака. Елку опустят на морское дно либо у мыса Меганом либо у берегов поселка Новый свет. Точное место, как и дата будут зависть от погодных условий. Ориентировочно церемония назначена 20-21 декабря.

- В этом действии принимают участие, как правило, несколько крымских и один ростовский клуб, - рассказала один из организаторов праздника Екатерина. - Также могут присоединиться другие клубы и отдельные дайверы, имеющие опыт и навыки зимнего погружения. А туристы, которые еще не умеют это делать, могут с берега наблюдать за этим ярким и интересным событием.

Искусственную елку украсят на берегу, причем, игрушки и мишура должны быть надежно закреплены на ветках, иначе их просто унесет течением. Основание самой елки утяжелят свинцовыми грузилами. После этого дайверы со всеми предосторожностями отнесут морскую красавицу на глубину и установят ее на дне. Дальше, как и на всяком новогоднем празднике, по сценарию будет хоровод, фотографии на память, съемки видео и подарки. В конце елку также аккуратно вернут на берег.

- Для моря это мусор и оставлять его на дне ни в коем случае нельзя, - пояснили организаторы.

В Крыму каждый год стараются найти оригинальные места для встречи Нового года. Спелеологи уже много лет устанавливают праздничные ели в пещерах Эмине-Баир-Хосар и Мраморная. Дайверы это делают на дне моря. Можно также встретить Новый год в корзине воздушного шара или разглядывая землю из-под крыла параплана. Для любителей экзотики есть также заснеженные вершины, но в этом году снега в горах Крыма пока не предвидится.