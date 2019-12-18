В Крыму новая республиканская больница откроется в июле 2020 года

Новая Крымская республиканская больница имени Семашко стоимостью более 10 миллиардов рублей, построенная в рамках ФЦП развития полуострова, откроется на полгода позже изначально запланированного срока - в июле 2020 года. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам инспекционной поездки на практически готовый объект, для которого сейчас активно закупается оборудование.

- Строительство планировали закончить в конце 2019 года, но сроки поставки тяжелого оборудования, часть которого зарубежное, сдвинулись, - рассказал Аксенов журналистам. - Оценивая все возможные риски, предполагается, что одна из самых современных больниц России начнет свою работу в июле 2020 года.

По его словам, 9,4 миллиарда потрачено на больницу из федерального бюджета, а 600 миллионов - из республиканского. В начале декабря 2019-го стоимость проекта возросла на 450 миллионов рублей. При этом штат медучреждения - 2800 сотрудников - уже набран.

Больницу, строительство которой началось в 2017 году, оснастят современным оборудованием высочайшего класса, в том числе несколькими аппаратами МРТ и компьютерными томографами. Амбулаторное отделение клиники будет рассчитано на 250 посещений в смену. На втором и третьем этаже разместят палаты интенсивной терапии и 10 операционных. Двухместные палаты займут с пятого по 13 этаж.

Общая площадь здания - более 11 тысяч квадратных метров. У больницы будет собственная котельная, вертолетная площадка для приема бортов санитарной авиации, бомбоубежище, пищеблок, кислородная станция и три трансформаторные подстанции. В актовом зале больница сможет принимать медицинские конференции и симпозиумы.