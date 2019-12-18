Новости

РФ призвала ОБСЕ "помочь" Зеленскому с допуском журналистов на Украину 16:47
Жители Поморья останутся без ледовых переправ до Нового года 16:47
Клинцевич: Россия готова отразить возможную агрессию со стороны НАТО 16:41
В Крыму новая республиканская больница откроется в июле 2020 года 16:38
В Крыму дайверы устроят хоровод у подводной елки 16:37
Борис Джонсон запретил министрам посещать на Давосский форум 16:28
Меркель пока не видит возможности для снятия санкций с России 16:20
В Кирове закончено следствие по делу убийцы родителей 16:17
На Кубани задержали напавшего на девочку, сброшенную в выгребную яму 16:14
Названа польза рукколы 16:10
В Саратове на стройке упавшая стрела крана травмировала двух рабочих 16:06
Skoda рассекретила салон нового кроссовера 16:00
Государственных премий в области культуры станет больше 15:59
США направит на базу в испанской Роте еще два эсминца 15:57
Московских школьников освободят от домашних заданий на зимних каникулах 15:51
В Испании обанкротилась охранявшая заключенных компания 15:45
В США прошла премьера белорусско-российского фильма "Кадиш" 15:43
В Москве состоялся торжественный новогодний вечер "NEFTEGAZparty" 15:41
Lifan возобновит продажи флагманского кроссовера 15:40
В "Яндексе" можно будет увидеть пандусы и съезды с тротуаров 15:36
Вышел трейлер российской спортивной мелодрамы с Петровым "Лед 2" 15:33
В России установится европейская зима 15:30
18 декабря стало самым теплым днем в Москве с 1956 года 15:27
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января 15:26
В Подмосковье открыт памятник Митрофану Неделину 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 16:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму новая республиканская больница откроется в июле 2020 года

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Мария Орлова Фото: Мария Орлова
Фото: Мария Орлова

Новая Крымская республиканская больница имени Семашко стоимостью более 10 миллиардов рублей, построенная в рамках ФЦП развития полуострова, откроется на полгода позже изначально запланированного срока - в июле 2020 года. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам инспекционной поездки на практически готовый объект, для которого сейчас активно закупается оборудование.

Фото: Елена Гусакова /РГ
В Крыму создадут пять онкоцентров

- Строительство планировали закончить в конце 2019 года, но сроки поставки тяжелого оборудования, часть которого зарубежное, сдвинулись, - рассказал Аксенов журналистам. - Оценивая все возможные риски, предполагается, что одна из самых современных больниц России начнет свою работу в июле 2020 года.

По его словам, 9,4 миллиарда потрачено на больницу из федерального бюджета, а 600 миллионов - из республиканского. В начале декабря 2019-го стоимость проекта возросла на 450 миллионов рублей. При этом штат медучреждения - 2800 сотрудников - уже набран.

Больницу, строительство которой началось в 2017 году, оснастят современным оборудованием высочайшего класса, в том числе несколькими аппаратами МРТ и компьютерными томографами. Амбулаторное отделение клиники будет рассчитано на 250 посещений в смену. На втором и третьем этаже разместят палаты интенсивной терапии и 10 операционных. Двухместные палаты займут с пятого по 13 этаж.

Общая площадь здания - более 11 тысяч квадратных метров. У больницы будет собственная котельная, вертолетная площадка для приема бортов санитарной авиации, бомбоубежище, пищеблок, кислородная станция и три трансформаторные подстанции. В актовом зале больница сможет принимать медицинские конференции и симпозиумы.

Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о предстоящей встрече Путина с парламентариями
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Ракета "Союз" с телескопом CHEOPS стартовала с космодрома Куру
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту