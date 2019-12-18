Новости

В "Яндексе" можно будет увидеть пандусы и съезды с тротуаров 15:36
Вышел трейлер российской спортивной мелодрамы с Петровым "Лед 2" 15:33
В России установится европейская зима 15:30
18 декабря стало самым теплым днем в Москве с 1956 года 15:27
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января 15:26
В Подмосковье открыт памятник Митрофану Неделину 15:24
В Волгограде 31 декабря объявлен нерабочим днем 15:18
Опубликовано видео из колонии, где вскрыли ячейку заключенных-террористов 15:14
Принят закон о безопасном детском отдыхе 15:07
Фото: Дед Мороз и Йоулупукки встретились на российско-финской границе 15:07
В Тамбове завели дело по факту гибели вице-губернатора 15:03
Трехсторонняя встреча по транзиту газа состоится 19 декабря 15:01
В России появился новый кроссовер ценой до 1,5 млн рублей 15:01
В Лапландии открылся полностью ледяной отель 14:56
В Крыму посоветовали Киеву дать особый статус Флориде 14:50
На Сахалине семья назвала дочку в честь острова 14:49
В Крыму задержали судебных приставов-взяточников 14:43
Продажи Lada в Европе вновь упали 14:40
В московском метро пассажир погиб, упав с платформы 14:35
МЧС предупредило о сходе лавин в горах Кубани и Адыгеи 14:35
Кот с протезами стал звездой Instagram 14:28
В Новом Уренгое впервые прооперировали ребенка с ранением сердца 14:26
В Мурманской области построят новый мост через реку Колу 14:21
Британец обнаружил скелет ихтиозавра во время прогулки на пляже 14:17
Московских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду по программированию 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 14:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму посоветовали Киеву дать особый статус Флориде

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Госсовете Республики Крым посоветовали властям Украины попробовать дать особый статус польскому городу Кракову или американской Флориде. Так первый вице-спикер парламента Ефим Фикс отреагировал на зарегистрированный в Верховной Раде президентом Владимиром Зеленским проект конституционных поправок о децентрализации​​​ страны. В документе упоминается Автономная республика Крым (АРК), а вот Севастополь, еще с времен СССР имевший статус города союзного подчинения, теряет свой статус.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Севастополе ответили Зеленскому на желание лишить город особого статуса

- Любое упоминание в Конституции Украины территорий, давно уже ей не принадлежащих, абсурдно, - заявил Ефим Фикс РИА Новости. - С таким же успехом можно внести в Конституцию Украины изменения и придать спецстатус, к примеру, Кракову или Флориде, назвав их своими территориями.

При этом Фикс подчеркнул, что крымчане, уже больше пяти лет не считающие себя гражданами незалежной, совершенно равнодушно относятся к переписыванию украинской Конституции.

- В Киеве могут вносить туда все что угодно, но фактически у них нет ни Крыма, ни Севастополя, - подчеркнул Фикс. - Пусть представители украинской власти посмотрят на карту и покажут, где сейчас находится Севастополь, и ответят на законный вопрос, кому фактически и по закону принадлежит полуостров.

Сейчас в Конституции Украины по-прежнему значатся в качестве региона Автономная республика Крым (АРК) и Севастополь, обладающий специальным статусом наряду с Киевом.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины

Главное сегодня

В Госдуме рассказали о предстоящей встрече Путина с парламентариями
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Ракета "Союз" с космическим телескопом стартовала с космодрома Куру
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту