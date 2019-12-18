В Крыму посоветовали Киеву дать особый статус Флориде

В Госсовете Республики Крым посоветовали властям Украины попробовать дать особый статус польскому городу Кракову или американской Флориде. Так первый вице-спикер парламента Ефим Фикс отреагировал на зарегистрированный в Верховной Раде президентом Владимиром Зеленским проект конституционных поправок о децентрализации​​​ страны. В документе упоминается Автономная республика Крым (АРК), а вот Севастополь, еще с времен СССР имевший статус города союзного подчинения, теряет свой статус.

- Любое упоминание в Конституции Украины территорий, давно уже ей не принадлежащих, абсурдно, - заявил Ефим Фикс РИА Новости. - С таким же успехом можно внести в Конституцию Украины изменения и придать спецстатус, к примеру, Кракову или Флориде, назвав их своими территориями.

При этом Фикс подчеркнул, что крымчане, уже больше пяти лет не считающие себя гражданами незалежной, совершенно равнодушно относятся к переписыванию украинской Конституции.

- В Киеве могут вносить туда все что угодно, но фактически у них нет ни Крыма, ни Севастополя, - подчеркнул Фикс. - Пусть представители украинской власти посмотрят на карту и покажут, где сейчас находится Севастополь, и ответят на законный вопрос, кому фактически и по закону принадлежит полуостров.

Сейчас в Конституции Украины по-прежнему значатся в качестве региона Автономная республика Крым (АРК) и Севастополь, обладающий специальным статусом наряду с Киевом.