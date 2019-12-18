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18.12.2019 14:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму задержали судебных приставов-взяточников

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Керчи, его заместителя и пристава-исполнителя. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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Всем троим предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (пункт "а" часть 5 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, вступив в преступный сговор, начальник отдела и его зам велели судебному приставу-исполнителю окончить исполнительные производства, нацеленные на взыскание с предприятия штрафа в размере 1,1 миллиона рублей.

- В этот же день подчиненная вынесла соответствующие постановления, - рассказали в пресс-службе. - А 12 декабря текущего года замначальника отдела близ автозаправочной станции лично получил от посредника 100 тысяч рублей, распределив их впоследствии между коллегами. После чего должностные лица были задержаны сотрудниками спецподразделения регионального УФСБ.

Суд избрал начальнику отдела и его заместителю меру пресечения в виде домашнего ареста, приставу-исполнителю из-за определенных обстоятельств - подписку о невыезде.

В рамках уголовного дела изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия, назначен ряд экспертиз, проводятся допросы и осмотры вещественных доказательств.

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